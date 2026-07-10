Kolumna Tine Horvat: Bled – turistični Disneyland

V življenju sem videla že marsikaj, a kar sem doživela ta teden na Bledu, je preseglo vso domišljijo. S prijateljico sva plavali do Blejskega otoka. Tam je bilo, kot običajno, pol sveta, pletne so vozile gor in dol, turisti so se nastavljali v najboljše poze za fotografije, zvon želja je zvonil skoraj brez premora.

Potem pa zagledam prizor, ob katerem sem se vprašala, če prav vidim. Skupina turistov na otoček privesla v napihljivem kajaku, se priveže na lesen pomol in postavi – kabino za preoblačenje. Ne, niso si omislili tiste vrečaste pisane tkanine, pod katero so se včasih preoblačile na plažah naše stare mame, ampak pravo pravcato zložljivo plastično kabino. Lepo so jo sestavili pod znamenitim stopniščem, se v njej preoblačili in se sprehajali po otoku v kopalkah, čeprav je to prepovedano.

V tistem trenutku sem pomislila, da ljudje res ne poznamo več ne meja ne dobrega okusa. Ne gre za to, da so s tisto gromozansko plastiko pokvarili fotografije nekaj sto turistom, ki so v tistem trenutku masovno fotografirali idilično veduto otočka sredi jezera. Gre za občutek nekaterih, da jim je vse dovoljeno. Pred leti smo se zgražali nad napihljivimi flamingi, samorogi in drugo plavajočo plastiko, ki je kazila podobo jezera. Na srečo so takšne rekvizite prepovedali. Očitno pa je človeška iznajdljivost brezmejna. Če ne gre flamingo, bomo pripeljali garderobno kabino?

Kaj sledi prihodnje leto? Bodo na otoček pripeljali morda kar kemično stranišče, da jim ne bo treba iskati javnega? Blejski otok, edini naravni otok v Sloveniji, je eden najlepših simbolov Slovenije in njene naravne lepote ter kulturni spomenik državnega pomena. V Uradnem listu je opredeljen kot nenadomestljiv simbol Bleda, Gorenjske in Slovenije. Predvsem pa ni zabaviščni park, kjer je dovoljeno vse, če si turist.

Nihče ne želi odganjati turistov. Nasprotno – lahko smo veseli, da ljudje občudujejo našo deželo in da mnogim prav turizem prinaša kruh. A vsem tem turistom bi bilo vseeno in še bolj treba pokazati mejo. Če bomo ob vsaki novi neumnosti samo skomignili z rameni in se hudovali nad občinskimi redarji, ki ob prekrških mastno zaračunavajo kazni, se bojim, da bo Bled kmalu postal turistični Disneyland, od njegove naravne lepote, zaradi katere turisti prihajajo, pa ne bo ostalo prav nič.