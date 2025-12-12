Kolumna Tine Horvat: Hitra gorska moda

Na (ne)varnost v gorah ne vplivajo le podnebne spremembe, ki povzročajo ekstremne vremenske dogodke, ampak tudi spremenjene modne navade. Nedavno sem še v živo doživela to, kar sem sicer že večkrat opazila na družabnih omrežjih. Na ozki sneženi gorski poti zagledam gospodično v svetleči se jakni s kapuco s krzneno obrobo, popolnoma barvno usklajeni z modnimi winter pajkicami, kapo z dvema velikima cofoma, gromozanskimi očali in rokavicami. Na nogah seveda kraljujejo trendovski snežkoti, bolj beli od snega. Iz majhnega nahrbtnika kuka drobni hišni ljubljenček meni neznane, a zagotovo prestižne pasme, ki si svojih nežnih tačk ne sme obrabiti s hojo. Gospodična je skrbno naličena, kot da bi se uredila za večerno prireditev ali ušla iz modnega kataloga. Mlajše generacije bi temu verjetno rekle, da je njen gorski outfit usklajen od kapuce do vezalk.

Ko kasneje o srečanju z nenavadno gorsko vilo poklepetam s prijateljico, me poduči, da gre za hitro modo, torej za na pogled trendovska, a cenena, množično proizvedena in hitro zamenljiva oblačila. Fast fashion oziroma hitra moda je že dlje prisotna tudi pri smučarski opremi, več kot očitno pa je sedaj prišla še v gore. Problem ni v tem, da takšna oblačila tam ne bi imela kaj iskati, ampak v tem, da so popolnoma nefunkcionalna in neprimerna za resne gorske razmere. Na pogled so morda za koga čudovita, meni se je zdelo vse preveč kričeče, in se zelo lepo stapljajo z gorsko okolico, kar je očitno zelo pomembno za pojavljanje na družbenih omrežjih. Vendar ne ščitijo pred mrazom, vetrom in snegom, ne grejejo dovolj in so zato lahko zelo nevarna v primeru hudega mraza. Glavna naloga oblačil v gorah ni lepota ali barvna usklajenost, ampak toplotna zaščita, zračnost in vodoodpornost, vsega tega pa oblačila gorske hitre mode nimajo. Narejena so namreč iz navadnih, tankih materialov, na primer poliestra, šivi so nezatesnjeni.

Kdor je pred nakupom gorniške opreme, naj prej dobro razmisli in raje izbere funkcionalnost pred trendi, dobro kapo pred cofki in plišastimi slušalkami ter gorniško obutev pred snežkoti. Četudi bo videti manj instagramovski. Na koncu se namreč vedno izkaže, da je najboljša moda v gorah tista, ki varno pripelje nazaj v dolino.