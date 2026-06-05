Kolumna Tine Horvat: Veliko zdravja in sreče pokojnim

Vsak uporabnik Facebooka pozna običaj, ko ga platforma opozori, da ima nekdo od prijateljev rojstni dan, drugi pa mu nato čestitajo. A žal se lepe navade na družbenih omrežjih pogosto spremenijo v svoje nasprotje, tako kot prijaznim objavam vse pogosteje sledijo neprijazni komentarji. To velja tudi za čestitke na Facebooku. Že večkrat sem opazila fenomen, ki pravzaprav nazorno pokaže, v kakšni družbi živimo in kako površni so postali naši odnosi.

Ker smo uporabniki Facebooka vse bolj zrela generacija, se žal dogaja, da nekateri dokončajo svojo življenjsko pot in se poslovijo s tega sveta. Njihov profil pa ostane, prav tako algoritem še naprej sporoča, da oseba praznuje svoj rojstni dan, čeprav je že pokojna. In tu nastopi žalosten dokaz površnosti in neosebnosti družbenih omrežij.

Nedavno me je presunilo. Facebook mi je sporočil, da praznuje moja prijateljica, ki je umrla že pred šestimi leti. A kljub temu so ji mnogi čestitali, kot da je še živa: »Vse najboljše in lepo praznuj! Veliko zdravja in sreče ti želim! Lepo se imej,« so ji pisali njeni Facebook prijatelji. Le nekaj jih ji je voščilo »tja za mavrico« ali »med angele«, prevladovale so čestitke ljudi, ki očitno sploh niso vedeli, da je že dolgo ni več med nami.

Kako čudno je vse to, sem pomislila. Sama čestitam samo ljudem, ki jih poznam, in vsaj približno vem, kaj se z njimi dogaja. Predvsem vem, da so živi in ne mrtvi! Na Facebooku pa je očitno drugače. Očitno ljudje pokojnikov sploh ne poznajo, in verjetno jim Facebook preprosto ukaže, naj kliknejo in voščijo, oni pa to storijo. Brez premisleka. Brez vprašanja, komu pravzaprav pišejo.

Seveda problem ni v Facebooku. Algoritem pač dela tisto, za kar je bil narejen. Problem je v nas. V tem, da smo stike zamenjali za povezave, prijateljstvo za seznam kontaktov in pozornost za hiter klik na zaslonu. Družbena omrežja naj bi nas povezovala, v resnici pa pogosto ustvarjajo le iluzijo bližine. Ko nas algoritem prijazno opomni, da ima nekdo praznik, mi poslušno kliknemo. In tako nastane nenavaden prizor sodobnega časa: pokojnik prejema voščila, živi pa dokazujemo, kako malo v resnici vemo drug o drugem.