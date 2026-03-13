Kolumna Tine Horvat: Živimo v mestu mobizombijev

Nihče od nas si ne predstavlja več življenja brez telefona. Sama imam s to napravico precej zapleten odnos. Po eni strani je postal moj nepogrešljivi spremljevalec, pravzaprav mali žepni pomočnik za skoraj vse, kar počnem čez dan, od telefoniranja do preverjanja podatkov, fotografiranja, plačevanja računov, brskanja po družabnih omrežjih in iskanja receptov za kosilo.

Po drugi strani pa mi gre vedno bolj na živce. Predvsem zaradi tihega pričakovanja, ki ga prinaša, da moram biti vedno dosegljiva, ne glede na to, kaj počnem. Sporočila prihajajo, telefon zvoni, aplikacije piskajo in utripajo, jaz pa sem v avtu, na službenem pogovoru, v hribih, na kosilu ali na stranišču. Počutim se, kot da nisem več gospodarica svojega časa, ampak je to on – telefon.

Nedavno pa sem med sprehodom po Ljubljani ugotavljala, da sva z mojo napravico pravzaprav še čisto v redu. Od Krekovega trga mimo Magistrata čez Tromostovje do Nazorjeve ulice namreč skoraj nisem srečala človeka, ki ne bi hodil s telefonom v roki. Glave sklonjene, pogledi prilepljeni na zaslon, prsti pa neutrudno drsijo po steklu. Hodili so drug mimo drugega, ne da bi se zares videli. Prav pretresel me je pogled na družino iz tujine, ki je, namesto da bi občudovala lepote slovenske prestolnice, buljila v vse štiri ekrane naenkrat. V tistem trenutku me je zmrazilo: Ljubljana je postala mesto zombijev. Mesto ljudi, ki sicer hodijo po ulicah, a so v resnici nekje drugje, ujeti v svoje male svetleče ekrane.

Kakšno naključje je sledilo! Naslednji dan izvem, da je Ljubljana po vzoru tujih mest dobila – semafor za mobizombije. To je prav poseben semafor, opremljen s posebnim LED-trakom, ki rdečo luč projicira kar na tla pločnika. Namenjena je tistim, ki med hojo neprestano gledajo v telefon in zaradi tega sploh ne opazijo klasičnega semaforja v višini oči. Ker imajo pogled ves čas usmerjen navzdol, naj bi jih vsaj rdeča svetloba na tleh opozorila, da je čas, da se ustavijo.

Očitno smo res prišli precej daleč, če morajo mesta na semaforje dodajati posebne luči za ljudi, ki med hojo ne morejo odlepiti pogleda od zaslona – in jim s tem pravzaprav rešujejo življenja. Na srečo sama še vedno znam hoditi po mestu ali naravi z dvignjeno glavo, pogledati ljudi v obraz in videti, kaj se dogaja okoli mene. Žal pa opažam, kar je več kot očitno, da telefoni spreminjajo pogled na svet vedno večji množici ljudi, ki hodijo po svetu, a ga v resnici sploh ne vidijo več.