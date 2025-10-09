Komentar Tine Horvat: Žrtve v plazu sovraštva

Strašni novici je namreč pod objavami na družabnih omrežjih sledil še en plaz – plaz obsojanja, posmeha in brezčutnosti. »Kaj so pa rinili gor? Sami so si krivi. Darwin – naravna selekcija,« so tako imenovani kavč komentatorji kar tekmovali v tem, kdo bo bolj zajedljiv in ciničen.

Smrt bratov Roka in Andrije ter njunega prijatelja Marija iz hrvaške Dalmacije, ki so prišli od daleč, da so lahko splezali na »naš« Triglav, me je močno pretresla. Ko novinarji pišemo o tragedijah, smo spoštljivi. Žrtve za nas niso le številke, ampak ljudje. Ko človeško bolečino prelivamo v besede in se trudimo, da ne povzročamo dodatnih bolečin, trpimo z njimi in z njihovimi svojci. Ko poslušamo gorske reševalce, ki komaj zadržujejo solze, nas stisne v želodcu in misli zbežijo k tistim, ki so bili še včeraj polni načrtov, zdaj pa se nikoli več ne bodo vrnili domov.

A ko berem komentarje, se vprašam, kam je izginila naša človečnost in kdaj smo postali družba, ki se namesto sočutja in spoštovanja posmehuje mrtvim. Sprašujem se tudi, kdo so ti ljudje, ki z lahkoto z besedami raztrgajo žrtve tragedije, in zmrazi me ob misli, da res živijo med nami.

Res je, da so Hrvati vedeli za slabo napoved in se kljub temu odločili za sestop v dolino v močnem sneženju. A edino prav je, da se po takšni tragediji vzdržimo grdih komentarjev. Saj vendar gre za ljudi, za tri ljubitelje gora, ki so napačno ocenili razmere. V gorah se človek hitro nauči ponižnosti in se zave, da ne moremo biti močnejši od narave. Vsi smo poznali vremensko napoved, a v resnici nihče ni pričakoval tako hudega preobrata. In nihče od nas ne ve, kako bi sam ravnal v takšni situaciji. Vsi delamo napake, vsi smo že kdaj napačno presodili vreme ali precenili svoje moči, včasih pa le sreča odloči, kdo pride nazaj domov in kdo ne.

Če bi lahko, bi lastnoročno izklopila možnost komentiranja pod objavami o tragediji. A ker to seveda ni mogoče – če že ne znate molčati, ostanite, prosim, ljudje! Nihče si ne zasluži takšnega pogroma. Ne živi ne mrtvi.