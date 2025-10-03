Kolumna Tomice Šuljića: Čipiranje po mačje

V zadnjih letih lahko pogosto preberemo, kako ta ali oni rojak trdi, da ima v sebi čip – ponavadi z obrazložitvijo, da ga tako nadzira država, nemalo jih to povezuje tudi s cepivi. Nedavno se je celo v naši ljubljanski redakciji oglasila gospa s štajerske severne meje, ki je trdila, da so jo čipirali nekje nad očmi; žal ji nismo mogli pomagati, zato je po daljšem kramljanju odvihrala svoji usodi naproti.

Ampak potem sem pred dvema tednoma sam videl, kako se čipira živo bitje, ki ponavadi niti ne začuti vboda medicinske igle – tokrat pa se mi je zazdelo, da sem sredi oranžne dlake našega družinskega mačka Grizlija zagledal cmok v mačjem grlu, ko se je konkretno široka igla zarila pod njegovo kožo, preden je mikročip pristal v mačku, ki je ob prvem obroku pozabil na vse gorje obiska pri veterinarki.

Čipiranje je po novem zakonu obvezno, a je do konca leta 2026 še brezplačno; zakaj bi lastnik živali (v tem primeru jaz, saj se je sin nepojasnjeno uspel ogniti formalnostim glede izvorno njegovega ljubljenčka) ob cepivih, ampulah proti zajedavcem ter hrani plačeval še za mačji mikročip? Mačku ideja sicer ne bi bila najbolj ljuba, če bi vedel, da vase dobi košček tehnologije; ampak v tem primeru niti pritožba ne bi obrodila sadu, izogibanje pa prav tako ne. Časa je dovolj.

Se je pa zgodilo, da sem oni večer – po katerem je Grizli uspešno lomastil po okolici domačije, da je zjutraj blizu vhoda odložil majhno miško, ki jo je poprej oropal znakov življenja – razmišljal podobno kot prenekateri lastnik prostoživečih mucev in mačk, kje se klati. In me je prešinilo, da je pravzaprav škoda, da teh čipov ne izkoristimo tako, kot pogosto poslušamo ali prebiramo od ljudi: da jih namreč nadzirajo.

Prav sodobnemu času primerno bi bilo – tako kot marsikateri starš prek telefonskih aplikacij uporablja družinski nadzor nad lokacijo otrok – na mobilniku imeti aplikacijo, na kateri bi trikrat podrsal s prstom in bi se razkrila lokacija družinskega ljubljenčka. Ampak potem mi je tudi postalo jasno, da bi v tem primeru tista velika igla, ki je že bila pod mačjo kožo, morala biti nekajkrat večja, da bi vanjo spravili napravo, ki bi dejansko oddajala njegovo lokacijo. Čipu navkljub ostaja neizsledljiv. Kar naj bo. Nekatere stvari je vendarle bolje pustiti, kot jih je ustvarila narava.