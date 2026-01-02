Komentar Aleksandra Brudarja: Petarde kot orožje

Ali je že skrajni čas, da se v celotni Evropski uniji dokončno prepove ne samo uporaba, ampak tudi prodaja pirotehničnih izdelkov? To, čemur so bili med silvestrovanjem priča prebivalci več evropskih držav, že res bije plat zvona. Zdi se, da petarde, rakete in drugi pirotehnični izdelki vse bolj postajajo novodobno orožje proti oblastem. Le kako si je drugače razlagati dogajanje na Nizozemskem in tudi v nemški prestolnici Berlin, kjer so rakete letele celo v policiste, ki so skrbeli za javni red in mir, ter gasilce, ki so gasili požare, povzročene s pirotehniko?

K sreči pri nas (še) ni takšnih prizorov. A to ne pomeni, da smo pred objestnimi in nevestnimi posamezniki, ki se pri uporabi pirotehničnih izdelkov požvižgajo na okolico, povsem varni. V marsikateri strnjeni stanovanjski soseski večjih slovenskih mest je ob prehodu iz starega v novo leto pokalo kot za stavo. Ponekod so morali gasilci tudi gasiti smetnjake, ki so zagoreli najverjetneje prav zaradi odvrženih petard. Da o tem, kako močno pokanje petard straši ne samo ljudi, ampak tudi živali, ne govorimo.

Ali se bo moralo, preden bodo odgovorni končno odreagirali, res zgoditi kaj tako tragičnega kot denimo v švicarskem smučarskem središču Crans Montana? V lokalu, priljubljenem predvsem med mladimi, naj bi zaradi veseljačenja ob iskricah, pritrjenih na steklenicah penine, zagorelo. V ognjenih zubljih je umrlo več kot 40 ljudi. In če ta tragedija tudi slovenskih politikov ne bo streznila, bi jih morda vsaj poškodbe pri mladih, povzročene zaradi neprevidnega ravnanja s pirotehniko. V UKC Ljubljana so v urgentnem kirurškem bloku v najdaljši noči v letu obravnavali kar pet poškodb s pirotehniko. Poškodovani so stari med 20 in 30 let, dva sta najstnika. Dva sta dobila hujše poškodbe, tako da sta ostala brez enega ali več prstov, trije pa so imeli opekline in manjše rane po rokah.

Zakaj se torej uporaba in prodaja tovrstnih izdelkov, kot to od prvega januarja letos že velja na Nizozemskem, dokončno ne prepove? In kje so zdaj tukaj odločni evropski birokrati, ki so z julijem 2026 denimo znali brez težav »obdavčiti« pakete v vrednosti manj kot 150 evrov, ki so uvoženi iz držav izven EU? Prav od njih bi tudi zdaj upravičeno pričakovali takšno odločenost še pri vprašanju uporabe in prodaje nevarnih pirotehničnih izdelkov na ravni vseh držav članic povezave.