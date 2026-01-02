  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Aleksandra Brudarja: Petarde kot orožje

Ali se bo moralo, preden bodo odgovorni končno odreagirali, res zgoditi kaj tragičnega?
Fotografija je simbolična. FOTO: Nenadpress Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Nenadpress Getty Images
Aleksander Brudar
 2. 1. 2026 | 22:25
 2. 1. 2026 | 23:38
2:43
A+A-

Ali je že skrajni čas, da se v celotni Evropski uniji dokončno prepove ne samo uporaba, ampak tudi prodaja pirotehničnih izdelkov? To, čemur so bili med silvestrovanjem priča prebivalci več evropskih držav, že res bije plat zvona. Zdi se, da petarde, rakete in drugi pirotehnični izdelki vse bolj postajajo novodobno orožje proti oblastem. Le kako si je drugače razlagati dogajanje na Nizozemskem in tudi v nemški prestolnici Berlin, kjer so rakete letele celo v policiste, ki so skrbeli za javni red in mir, ter gasilce, ki so gasili požare, povzročene s pirotehniko?

K sreči pri nas (še) ni takšnih prizorov. A to ne pomeni, da smo pred objestnimi in nevestnimi posamezniki, ki se pri uporabi pirotehničnih izdelkov požvižgajo na okolico, povsem varni. V marsikateri strnjeni stanovanjski soseski večjih slovenskih mest je ob prehodu iz starega v novo leto pokalo kot za stavo. Ponekod so morali gasilci tudi gasiti smetnjake, ki so zagoreli najverjetneje prav zaradi odvrženih petard. Da o tem, kako močno pokanje petard straši ne samo ljudi, ampak tudi živali, ne govorimo.

Ali se bo moralo, preden bodo odgovorni končno odreagirali, res zgoditi kaj tako tragičnega kot denimo v švicarskem smučarskem središču Crans Montana? V lokalu, priljubljenem predvsem med mladimi, naj bi zaradi veseljačenja ob iskricah, pritrjenih na steklenicah penine, zagorelo. V ognjenih zubljih je umrlo več kot 40 ljudi. In če ta tragedija tudi slovenskih politikov ne bo streznila, bi jih morda vsaj poškodbe pri mladih, povzročene zaradi neprevidnega ravnanja s pirotehniko. V UKC Ljubljana so v urgentnem kirurškem bloku v najdaljši noči v letu obravnavali kar pet poškodb s pirotehniko. Poškodovani so stari med 20 in 30 let, dva sta najstnika. Dva sta dobila hujše poškodbe, tako da sta ostala brez enega ali več prstov, trije pa so imeli opekline in manjše rane po rokah.

Zakaj se torej uporaba in prodaja tovrstnih izdelkov, kot to od prvega januarja letos že velja na Nizozemskem, dokončno ne prepove? In kje so zdaj tukaj odločni evropski birokrati, ki so z julijem 2026 denimo znali brez težav »obdavčiti« pakete v vrednosti manj kot 150 evrov, ki so uvoženi iz držav izven EU? Prav od njih bi tudi zdaj upravičeno pričakovali takšno odločenost še pri vprašanju uporabe in prodaje nevarnih pirotehničnih izdelkov na ravni vseh držav članic povezave.

Več iz teme

komentarkolumnaAleksander Brudarpirotehnikapoškodba
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Silvestrovo ...

O balonih.
Marko Kočevar2. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Aleksandra Brudarja: Petarde kot orožje

Ali se bo moralo, preden bodo odgovorni končno odreagirali, res zgoditi kaj tragičnega?
Aleksander Brudar2. 1. 2026 | 22:25
22:13
Novice  |  Svet
SVET LETA 2026

»Novi Nostradamus« napovedal, kaj nas čaka v letu 2026, v preteklosti napovedal tudi Brexit in pandemijo Covida

Iz Kitajske naj bi prišlo več odmevnih novic, napoveduje tudi smrt kralja, dramatično korekcijo pri delnicah ...
2. 1. 2026 | 22:13
21:37
Šport  |  Športni trači
LEP USPEH

Slovenec, ki je zmagal na Kmetiji, v tujini navdušuje v nogometu. Poglejte, za kaj so ga proglasili

Radgončan Tilen Klobasa (27) iz Kmetije in drugih šovov »hara« na nogometnih zelenicah v tujini.
2. 1. 2026 | 21:37
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu leta … »Spustite stare zaveze, ki jih ne čutite« (Suzy)

Čas je, da iz ljubezni do sebe zgradite odnose, ki dihajo z vami, ne mimo vas.
2. 1. 2026 | 21:00
20:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD NA SILVESTROVO

FBI naj bi preprečil teroristični napad v ZDA

Napad naj bi na silvestrovo načrtoval 18-letnik. Kot poroča televizija NBC, naj bi bil nesojeni napadalec simpatizer Islamske države (IS).
2. 1. 2026 | 20:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki