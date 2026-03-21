Komentar Bojana Budje: Dan možganov

Če nemara še ne veste: preživeli smo slovenski dan možganov. Ki naključno ali ne sovpada z vsem, kar se v naši preljubi Sloveniji dogaja prav te dni. In o čemer kajpak danes ne smem pisati, ker smo se vsi skupaj zbudili v zadnjo, molku zavezano predvolilno soboto. Edino, kar vam lahko danes sporočim, je želja, da boste jutri srečnih rok. In izvolili pravo, pravega. Vsekakor vašo, vašega. Ni vrag, da kakšen tak med natanko 1185 ponujenimi ne obstaja! V vsakem primeru jih bo jutri zvečer devetdeset njih nazdravljalo. A resnici na ljubo, tudi poraženci ne bodo prav dolgo žalovali. Prvi popravni izpit bodo imeli že jeseni, ko bomo imeli lokalne volitve, kjer je odstotek izvoljivosti še neprimerno večji. V igri bo namreč 212 prisilno izpraznjenih županskih foteljev, ob njih pa še na tisoče pripadajočih svetniških mest. Le znova bo treba pravim ljudem na pravih mestih povedati prave stvari. Bolj ali manj že naučene.

Kaj veliko pameti za kaj takega ni potrebne. No, nekaj že. Nekje sem prebral, da poprečni slovenski IQ dosega število 96. Veliko ali malo? Olajšujoče ogromno, če se primerjamo s Hrvati ali Srbi, malo, če poškilimo k Nemcem ali Nizozemcem. Se pa ob tem spomnim uglednega irskega psihologa Richarda Lynna, ki je prav v popotnico enemu prejšnjih dnevov možganov Slovencem sporočil, da spadajo v spodnji del evropske inteligenčne lestvice. Očitno je bil pod vtisom gledanja kakega neposrednega prenosa zasedanja slovenskega parlamenta. Taisti Lynn je denimo tudi ugotovil, da imajo severnjaki večje in razvitejše možgane od južnjakov, ker da pojedo bistveno več mesa, posledično tudi mineralov in proteinov. Kar nemara pojasni, zakaj se kakšnim puščavskim bušmanom ali pigmejcem sredi Konga IQ ustavi že pri številki 54. In tudi namigne, zakaj so moški v poprečju za kar 5 točk inteligentnejši od žensk. Kar pa seveda ni priporočljiv podatek za domačo, hišno uporabo. Ali pač. Če želite razhod.

Sem se pa prav na dan slovenskih možganov z razlogom vprašal, koliko pametni bi bili, če bi nam denimo ukradli internet in z njim vse, kar nam prinaša, tudi umetno inteligenco? Osnovnošolci in srednješolci bi ostali brez domačih nalog, tisoče uglednežev pa nikoli ne bi prilezlo do diplome, magisterija ali celo doktorata. Da ne govorim o množici tistih, ki so vas poln mesec dni prepričevali, kako so prav oni oh in ah. Pri tem pa pozabili na najpomembnejše: da je morala ena največjih slabosti možganov.