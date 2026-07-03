  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Je rdeča res bela?

Ljubljančanke in Ljubljančani bodo prihodnjo nedeljo glasovali o nečem, kar ne obstaja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik/Delo
Bojan Budja
 3. 7. 2026 | 22:25
3:03
A+A-

Parlament in poslanci so na dopustu. Heureka! A žal bo mir le začasen. Vsaj v Ljubljani, našem glavnem mestu, je komaj začeto zatišje prekinjeno. Tako rekoč sredi poletja, sredi počitnic moramo na referendum. A res moramo? Ljubljanski mestni svet je 1. junija sprejel sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. Zapleteno, komaj razumljivo. Referendum s tako zapletenim nazivom bo v nedeljo, 12. julija. Prihodnjo nedeljo torej. A če sem naziv referenduma še nekako prebavil, njegovega smisla, poslanstva, nikakor ne morem. Ali sem nerazsoden jaz ali tisti, ki so ga zahtevali in razpisali.

Naj poenostavim. Moje Ljubljančanke in Ljubljančani bodo čez osem dni odločali o tem, ali je rdeča barva res bela. Glasovali bodo o nečem, kar ne obstaja. Ljubljanski mestni svet je namreč pred skoraj poldrugim mesecem soglasno, brez enega samega glasu proti, izglasoval umik spornega odloka, ki mu odločno nasprotujejo civilna iniciativa in revoltirani meščani. Ozadje vsega je seveda spor s pakirnimi pravicami, ki jih je župan hotel urediti z odlokom. Ki pa je sedaj umaknjen. Ga ni. In zato res ne razumem referendumskega vprašanja, ki se skrajšano glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen Odloka, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih navedenih sosesk?« Odloka ni, torej tudi 4. člena ne. Tako pravijo tudi pravniki, ki so se podpisali pod mnenje o nesmiselnosti nedeljskega odločanja. Ugledna in cenjena imena, sami doktorji: Franc Grad, Ciril Ribičič, Igor Kaučič, Domen Končan. Zapisali so tudi to: »Umik referenduma bi prispeval k varčnejši in učinkovitejši porabi javnih sredstev, saj bi se lokalna skupnost izognila materialnim stroškom in časovnim obremenitvam, povezanih z izvedbo referenduma.« A odločanje 12. julija vseeno bo.

Ljubljančanke in Ljubljančani bodo prihodnjo nedeljo glasovali o nečem, kar ne obstaja.

Ne razumem. Kot da referendumi postajajo eno rednejših nedeljskih opravil Slovencev, samoumeven kot denimo nedeljska maša ali nedeljsko kosilo. Ima pa to opravilo več kot eno lepotno napako, ki jo omenjajo tudi zgoraj zapisani pravniki. Niso zastonj. Ljudstvu bo prihodnjo nedeljo vzeta ne le idila družinske nedelje, ampak tudi milijon evrov. Zakaj že? Da bodo imeli možnost odločati o tem, ali je bela barva res rdeča. Noro! Mene ne bo zraven.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Bojan Budjakomentarkolumna
ZADNJE NOVICE
23:02
Bulvar  |  Zanimivosti
NI EDINI PRIMER

Fotografija s plaže iz leta 1943 sprožila val ugibanj, je na njej 'časovni popotnik'?

Njegova drža močno spominja na držo med brskanjem po pametnem telefonu.
3. 7. 2026 | 23:02
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Dvojna korist

O posebnem pokrivalu.
Branko Babič3. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Je rdeča res bela?

Ljubljančanke in Ljubljančani bodo prihodnjo nedeljo glasovali o nečem, kar ne obstaja.
Bojan Budja3. 7. 2026 | 22:25
22:00
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Mir, narava in udobje v butičnem turističnem kompleksu (FOTO)

Odprli so Bela Resort v Beli na robu območja občine Kamnik.
Primož Hieng3. 7. 2026 | 22:00
21:21
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Prav odnosi bodo zdaj postali največji učitelji. Nekateri bodo postali močnejši. V drugih se bodo razkrile razpoke.
3. 7. 2026 | 21:21
21:00
Novice  |  Slovenija
PODPISALI POGODBE

Preobrat v UKC Maribor, predstojnica radiologov: »To smo si vsi želeli«

Še zjutraj so iz mariborskega kliničnega centra sporočili, da odhaja sedem radiologov, nato so si premislili.
3. 7. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki