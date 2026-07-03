Komentar Bojana Budje: Je rdeča res bela?

Parlament in poslanci so na dopustu. Heureka! A žal bo mir le začasen. Vsaj v Ljubljani, našem glavnem mestu, je komaj začeto zatišje prekinjeno. Tako rekoč sredi poletja, sredi počitnic moramo na referendum. A res moramo? Ljubljanski mestni svet je 1. junija sprejel sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana. Zapleteno, komaj razumljivo. Referendum s tako zapletenim nazivom bo v nedeljo, 12. julija. Prihodnjo nedeljo torej. A če sem naziv referenduma še nekako prebavil, njegovega smisla, poslanstva, nikakor ne morem. Ali sem nerazsoden jaz ali tisti, ki so ga zahtevali in razpisali.

Naj poenostavim. Moje Ljubljančanke in Ljubljančani bodo čez osem dni odločali o tem, ali je rdeča barva res bela. Glasovali bodo o nečem, kar ne obstaja. Ljubljanski mestni svet je namreč pred skoraj poldrugim mesecem soglasno, brez enega samega glasu proti, izglasoval umik spornega odloka, ki mu odločno nasprotujejo civilna iniciativa in revoltirani meščani. Ozadje vsega je seveda spor s pakirnimi pravicami, ki jih je župan hotel urediti z odlokom. Ki pa je sedaj umaknjen. Ga ni. In zato res ne razumem referendumskega vprašanja, ki se skrajšano glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen Odloka, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih navedenih sosesk?« Odloka ni, torej tudi 4. člena ne. Tako pravijo tudi pravniki, ki so se podpisali pod mnenje o nesmiselnosti nedeljskega odločanja. Ugledna in cenjena imena, sami doktorji: Franc Grad, Ciril Ribičič, Igor Kaučič, Domen Končan. Zapisali so tudi to: »Umik referenduma bi prispeval k varčnejši in učinkovitejši porabi javnih sredstev, saj bi se lokalna skupnost izognila materialnim stroškom in časovnim obremenitvam, povezanih z izvedbo referenduma.« A odločanje 12. julija vseeno bo.

Ljubljančanke in Ljubljančani bodo prihodnjo nedeljo glasovali o nečem, kar ne obstaja.

Ne razumem. Kot da referendumi postajajo eno rednejših nedeljskih opravil Slovencev, samoumeven kot denimo nedeljska maša ali nedeljsko kosilo. Ima pa to opravilo več kot eno lepotno napako, ki jo omenjajo tudi zgoraj zapisani pravniki. Niso zastonj. Ljudstvu bo prihodnjo nedeljo vzeta ne le idila družinske nedelje, ampak tudi milijon evrov. Zakaj že? Da bodo imeli možnost odločati o tem, ali je bela barva res rdeča. Noro! Mene ne bo zraven.