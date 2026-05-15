  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Mečnik in Novice

Slovenske novice v deželici pod Alpami pišejo vzorec in zgodbo medijske trdoživosti.
FOTO: Marko Feist 
FOTO: Marko Feist 
Bojan Budja
 15. 5. 2026 | 22:25
3:21
A+A-

Bom nadaljeval tam, kjer sem končal svojo prejšnjo sobotno kolumno. S čestitko Slovenskim novicam, ki so včeraj praznovale svoj 35. rojstni dan. Veliko ali malo? Po odgovor ni treba daleč. Danes je svet obeleževal tako imenovani Mečnikov dan, posvečen zdravemu staranju in dolgoživosti. Ilja Iljič Mečnik, Nobelov nagrajenec, je z opazovanjem kavkaških kmetov ter njihovega rednega uživanja mleka postavil temelje dolgoživosti. Rekoč, da staranje ni neizogibna usoda. Ne pričakujem Nobelove nagrade, a upam si trditi, da Slovenske novice v deželici pod Alpami pišejo vzorec in zgodbo medijske dolgoživosti.

Tudi trdoživosti. Lahko da tu in tam po vzoru kavkaških kmetov zaužijemo kako skodelico mleka, a recept dolgoživosti Novic brez izrazitih znakov staranja je v njihovi enkratnosti, svojeglavosti in trmi. Kljub poplavi vsemogočih medijev, vse bolj elektronskih in vse manj tiskanih, se ljudje še vedno predvsem in najbolj pogovarjamo. Hvala bogu! In ljudje najbolj razpravljajo – kje drugje kot v znameniti slovenski gostilni. Kolikor jih pač še obstaja. Že Josip Jurčič, tudi časnikar, je to dobro vedel. Pa nič hudega, če je ta gostilna včasih samo beznica. Pomembno je, da ljudje takrat, ko si privežejo dušo, odvežejo jezik. Novičarji to vedo in so zraven. Tako je nastalo na deset tisoče zgodb. Napisanih, kot znajo in zmorejo edinole v Slovenskih novicah. Napisanih iz ljudi za ljudi.

Slovenske novice v deželici pod Alpami pišejo vzorec in zgodbo medijske trdoživosti.

Novicam nikoli ni bilo postlano s perjem. Vem iz prve roke. Bilo je leta 1998, ko so Novice s prodano naklado prehitele Delo in postale najbolj bran slovenski časopis. To so še danes. Ker je to časopis, začinjen z ravno prav ščepci spoštovanja, ljubezni, pravičnosti, resnicoljubja, tudi dobrosrčnosti. Ne nazadnje ste bralci in bralke za vse pomoči potrebne Slovenke in Slovence v naš humanitarni Sklad Ivana Krambergerja natrosili že vsaj za milijon centov in evrov. Dali so jih tudi tisti, ki večkrat štejejo cente kot evre. Ker nam zaupajo in nam verjamejo. Nemara smo prav zato mnogim trn v peti. Celo državi. Ki nam je v času znamenitega koronavirusa zaprla pot do bralcev, rekoč, da so časopisi prenositelji okužbe. Pa smo zmagali. Niso nas zrušile niti v nebo leteče cene raznosa, papirja, tiska, energentov. Ker tega bremena nismo prelagali na vas.

Kot je bila nekdaj, je cena izvoda Slovenskih novic še danes primerljiva s ceno skodelice kave. Katere srkanje je obred, popoln le z listanjem vam najljubšega časopisa. Naj tako ostane vsaj še desetletje! Staranje ni neizogibna usoda.

Več iz teme

Bojan Budjakolumnakomentar
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Definicija ...

O interventnem zakonu.
Aljana Fridauer Primožič15. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Mečnik in Novice

Slovenske novice v deželici pod Alpami pišejo vzorec in zgodbo medijske trdoživosti.
Bojan Budja15. 5. 2026 | 22:25
22:02
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Umetnost prisotnosti

Kako ostati umirjen in zbran, biti tukaj in zdaj, tudi v stresnih trenutkih.
15. 5. 2026 | 22:02
21:43
Šport  |  Športni trači
PRVI BRITANSKI ŠPORTNIK

Za njim so nekoč vzdihovala dekleta po vsem svetu, zdaj je postal milijarder

Je tudi solastnik Inter Miamija, ki je z 1,2 milijarde evrov ocenjen kot najvrednejši klub v severnoameriški nogometni ligi MLS.
15. 5. 2026 | 21:43
21:29
Bulvar  |  Zanimivosti
TEHNOLOGIJA

Strokovnjaki svarijo: umetna inteligenca že zdaj dovolj močna, da ogrozi človeštvo?!

Vse kaže na potrebo po temeljitejšem nadzoru in obvladovanju UI tehnologij, ki bi lahko bile zlorabljene.
15. 5. 2026 | 21:29
21:13
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Spolna želja se z leti spreminja, včasih pomaga že objem

Tudi poljub ali prijazen pogled; spanec in iskren pogovor sta tudi pomembna.
15. 5. 2026 | 21:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki