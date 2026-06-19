Komentar Bojana Budje: Pasje vroče

Naj mi bo oproščeno, ker je včeraj in danes ta okvir namenjen vremenu. A z razlogom. Ne le, ker je jutri uradni začetek zame najlepšega letnega časa, pač pa, ker je vreme z naskokom že nekaj časa za večino nas najbolj aktualna tema. In te dni, ko se tudi politiki hvalabogu odpravljajo na počitnice v njim najljubše kraje lepe njihove, še najbolj usodna. Tačas zaradi vročine, ki meteorološke zemljevide barva v rumene, oranžne, zna biti, da za ponedeljek in torek celo v rdeče odtenke. A že jutri – lahko da še vmes – tudi zavoljo napovedanih novih ujm, neurij, toče, posledičnih plazov, uničujočih hudournikov. Le koga takrat še zanimajo kakšni mahniči, mitići, katje, da ne naštevam vseh samoeksponiranih osebkov, ko pa nam narava sporoča, da je dokončno in enkrat za vselej vrag odnesel šalo. Da planet Zemlja zaradi naravnega in nenaravnega segrevanja ozračja, tal in oceanov nepreklicno zapušča ledeno dobo in se podaja na pot globalne otoplitve. Kajpak z vsem, kar nam to prinaša; tudi z v žalost in obup zmletimi poljščinami, uničenimi vinogradi, sadovnjaki, preluknjanimi strehami, podrtimi drevesi.

Vreme je postalo preresna tema, da bi jo prepuščali vremenarkam v miničih in dekoltejih.

Zvečine plavolase teve vremenarke nam tokratni vročinski val ponujajo v paketu s kako ohladitveno fontano, begom na obale morja, jezer, tudi kakim zaužitim špricerjem ali zavetjem hladnega doma. Umno zatrjujoč, da ima napovedana pasja vročina tudi svoj konec. Kot pač vse na tem svetu. Drži. A vsakič znova me zmoti ta pridevnik pasja. Napovedane temperature tja do 35 stopinj ali čez me prav nič ne spominjajo na kakega lajajočega štirinožca, psa in vročino bi kvečjemu povezal s hotdogom. Tistim z gorčico, kečapa ne maram. Sicer pa ima besedna zveza o pasji vročini točno določeno definicijo. Ne bom je ponavljal, zapišem naj le, da lahko uradno in z obiljem pomoči mitologije ter astrologije tako imenovani pasji dnevi v Evropi za vsega en mesec nastopijo edinole po 20. juliju. Ne prej ne jeseni. Vse z razlogom.

Vreme je postalo preresna tema, da bi jo prepuščali vremenarkam, ki se nekako ne morejo odločiti, ali bi se kazale ali kaj (ne)umnega povedale. Ob njih je vreme v nevarnosti, da ga sploh ne bo. Če kdaj, si danes zasluži resno in profesionalno obravnavo. In ne more biti prepuščeno na teve zaslonih bivakirajočim bjondam v miničih in globokih dekoltejih, za katere je tudi bonaca veter z nekaj bofori.