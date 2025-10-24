Komentar Bojana Budje: Sedi, cvek!

Šolarji živijo za počitnice, so jim večja nuja od šole. Zato danes uživajo. In bodo še naslednjih osem dni. Začele so se prve pomožne počitnice, štetje kaže, da že dvaintridesete, kajti uzakonila jih je reforma iz davnega šolskega leta 1993/94, poimenovala pa kar s krompirjevimi.

Menda po nemškem vzoru, tam so krompirjeve počitnice izumili, ker se jim je v tem času nagrmadilo toliko jesenskih opravil, da jih odrasli niso zmogli sami in so potrebovali pomoč otrok. Pri nas je rahlo drugače, tod otroci potrebujejo pomoč staršev. Da jih v tem času popeljejo v kake eksotične kraje, kam proti Egiptu, Turčiji, Grčiji, tudi Mehiki ali Maldivom. Imajo pač krompir, da stari premorejo dovolj cvenka.

Šolske klopi so torej prazne, kar bo pravšnji čas za en hudičevo potreben razmislek. Ta teden sem nekje zasledil opozorilo učiteljev, da se otroci učijo iz več kot 7 let starih učbenikov. Na prvi pogled se komu to ne zdi veliko, a v dobi, ko se družba, znanost in tehnologija spreminjajo s svetlobno hitrostjo, odločno preveč. Toliko preveč, da se otroci iz učbenikov učijo neumnosti. Da bo čaša polna, je bila veljavnost teh učbenikov podaljšana še za 3 leta. Mladež bo tako pri nekaterih učnih predmetih še leta 2029 uporabljala gradiva, nastala pred pandemijo, pred pojavom umetne inteligence in vrste novih znanstvenih odkritij in spoznanj.

Generacijo Z, rojeno med pametnimi telefoni, šolamo z učbeniki iz časov lesenih računalnikov.

Za nameček novi učni načrti uvajajo teme, ki jih v učbenikih sploh ni, denimo vesolje, etiko raziskovanja, pomen mikrobiote, podnebne spremembe in biodiverzitetno krizo. Prihaja pa tudi do absurdov. Učna gradiva za angleščino govorijo, da sta denimo Stephen Hawking in Jane Goodall še prekleto živa, čeprav sta oba pokojna; znameniti fizik je denimo umrl že leta 2018. Kot hudo vroča in aktualna je zapisana tudi najdba najstarejšega lesenega kolesa, čeprav je od nje minilo že 23 let, med aktivnimi športniki pa sta denimo zapisani imeni nogometaša Marcosa Tavaresa in smučarskega skakalca Petra Prevca. Oba sta že vrsto let v športnem pokoju. Torej učbeniki celo lažejo. Da ne omenjam tega, kako zastarele informacije vodijo tudi v napačno rabo glagolskih časov.

Kako gredo v korak novi učni načrti z zastarelimi učbeniki, se mi niti približno ne sanja. Spomnim pa se, kako je generacijo Y pokopala šolska reforma ministra Gabra, naslednik milenijcev je generacija Z. Rojeno med pametnimi telefoni, tablicami in plazmami sedaj šolamo z učbeniki iz časov lesenih računalnikov. Sedi, cvek!