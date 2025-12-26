  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Srečna trinajstica

Matematika pozna tudi srečna števila in prav trinajstica je srečnica med njimi.
FOTO: Kak Iki Getty Images
FOTO: Kak Iki Getty Images
Bojan Budja
 26. 12. 2025 | 22:25
3:12
A+A-

Odštevamo zadnjo soboto v letu 2025. Dan, ko bo vse drugače, je vse bližje. Zakaj drugače? Ker se pač zaobljubljamo, vselej prvi dan novega leta jemljemo kot neko usodno prelomnico, ki nam bo prinesla nove navade. Predvsem pa bolj zdravo življenje. Nenadoma v našem lajfu ne bo več mesta ne za alkohol ne za tobak, z jedilnikov bomo črtali redilni kruh, testenine in krompir, naše ude pa bomo redno vsakodnevno preklapljali na programe intenzivnega gibanja. Kakršnega koli že. In bomo srečni.

A če mene vprašate, ki me tokrat čisto zares v svoj objem neizogibno sprejema vse večja druščina penzionistov – prisegam pa, da to še ni moja zadnja kolumna na tem mestu! –, za življenje potrebujemo predvsem dve stvari. Zdravje in denar. Več ju imamo, bolj smo živi. Saj navsezadnje živimo v državi, koder več denarja pomeni tudi več zdravja. Kajti samoplačniki so menda bolj zdravi. Naša enota denarja je euro. Ali evro. V četrtek, na 1. januarja dan, bo 19 let, kar se je prvi evrski bankovec prikazal iz kakega podalpskega bankomata, če me spomin na vara, je tistih 20 evrov romalo v roke takratnega finančnega ministra Andreja Bajuka. Euro je ime dobil po Europi, grška legenda jo omenja kot lepo hčer tirskega kralja Agenorja. In četudi Europa ni nikoli stopila na staro celino, se ta imenuje po njej. No, ne docela. Kajti Slovenci jo pišemo kot Evropa. Ker ima pač vsak narod pravico po svoje oblikovati jezik in besede. Pa še to ni šlo zlahka, nedolgo nazaj sem v sestrskem Delu prebiral, kako naša, moja slovenščina počasi izginja. Spomnim se denimo tudi ankete ob uvedbi evra, ko je kar 64 odstotkov Slovenk in Slovencev glasovalo za besedo euro z u, le 24 za evro z v. A zmagala je manjšina, tak je pač slovenski običaj. Preostalim trinajstim odstotkom je bilo bolj ali manj vseeno. Že takrat so se sprijaznili, da bodo njim usojeni predvsem centi. Brez spornih črk u ali v. Pomembno je, da preživijo.

Tem in takim želim v 2026 največ sreče. Dodatno, ker vem in verjamem, da je trinajstica srečno število. Ne le zato, ker sem rojen trinajstega, tako pravi tudi matematika, edini predmet, ki ga v šoli poleg fizike nisem maral. A taista matematika pač pozna tudi srečna števila, in prav trinajstica je srečnica med njimi. Ker da so lahko srečna le števila, ki so deljiva s 3, še bolj pa tista, ki pri delitvi s 3 puščajo ostanek 1. Zapleteno? Malo že. A tudi zato vam vsem skupaj želim čim enostavnejšo pot do sreče v letu, ki prihaja! Srečno 2026!

Več iz teme

na kožokomentar
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Srečna trinajstica

Matematika pozna tudi srečna števila in prav trinajstica je srečnica med njimi.
Bojan Budja26. 12. 2025 | 22:25
22:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SREČEN RAZPLET

Pri sosedih velika iskalna akcija: izgubil se je komaj 11-letni Marko (FOTO)

Kasneje so sporočili, da je bil deček najden.
26. 12. 2025 | 22:04
21:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FRANCIJA

Drama na metroju: napadene so bile tri ženske, moškega izsledili

Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja njegovemu mobilnemu telefonu.
26. 12. 2025 | 21:10
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca ... »Zdaj se sesuvajo iluzije, da bi končno slišali resnico« (Suzy)

Če vas kdo zapusti, morda to ni izguba. Morda je to roka usode, ki vam je odvzela tisto, kar ste preveč krčevito držali.
26. 12. 2025 | 21:00
20:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Dan pred božičem prišla vinjena domov, sledil je pekel za domače

Ker se tudi po prihodu policistov 41-letnica ni umirila in je nadaljevala s kršitvijo, so ji policisti odredili pridržanje.
26. 12. 2025 | 20:57
20:07
Novice  |  Slovenija
VELIKA MNOŽICA

Harmonikarji igrali v središču Ljubljane, ljudje z njimi prepevali slovenske pesmi (VIDEO)

Zbrali so se v podporo slovenski glasbi. Odzvanjale so znane pesmi, med drugim je bilo slišati pesmi Čebelar, V dolini tihi in Mi se imamo radi.
26. 12. 2025 | 20:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki