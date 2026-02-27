  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Upokojenec

Poslej sem vsak tretji Slovenec. Kajti vsak tretji Slovenec je upokojenec.
Bojan Budja FOTO: Arhiv S. N.
Bojan Budja FOTO: Arhiv S. N.
Bojan Budja
 27. 2. 2026 | 22:25
3:04
Pa sem jo dočakal. Njo. Penzijo. Včeraj se je prvikrat prikazala na mojem računu. Poslej sem vsak tretji Slovenec. Kajti vsak tretji Slovenec je upokojenec. Številka ni majhna. In ker živimo v dneh, ki se vse bolj nestrpno odštevajo do odločilne marčevske volilne nedelje, me seveda prešine misel. Nikakor ne pregrešna, kajti vstopil sem med tiste, katerih število dosega blizu 650 tisoč glav. Pravzaprav nora številka za volilno matematiko.

Pa se spomnim, kako je ta množica nekdaj imela svojo stranko, Desus imenovano, ki je domala četrt stoletja držala za vrat vse šefe vlad. Tudi Janeza Janšo. Nakar se je, ustanovljena davnega cvetočega maja leta 1991, lani, prav tako maja, dokončno in za vselej poslovila. In dokazala, da za stranke v resnici ni pomembno, koliko članov imajo, o njihovem vplivu in dolgosti življenja odločajo glasovi na volitvah. Če me spomin ne vara, je Desus z zaupnico sivolascev ali brezlascev letel na krilih kar devetih vlad, pravzaprav vseh med letoma 1996 in 2020; v sedmi je imel celo 10 državnozborskih poslancev. Nori časi! Bolj ali manj so povezani z enim imenom. Karl Erjavec je upokojence vodil več kot 15 let. Nekaj se trudi tudi danes, a po izidih javnomenjskih anket bo 22. marca težko splezal čez nekaj desetink odstotka. Kar me ne preseneča. Ko sem trudim prešteti vse dosežke njegovega Desusa, se pravzaprav spomnim predvsem Karlove dolgoletne vojne s smučarko Špelo Pretnar za kvadratni meter skupnega hodnika, na katerem je stal njen pralni stroj. Desus je bil pač vladna priležnica, po naravi zvesto nezvesta. Bil je del koalicij, ki so sprejele Ropovo reformo, zloglasni Zujf in Janševo reformo, praktično enako tisti Pahorjevi, ki jo je taisti Desus s SDS pomagal rušiti. Danes je bil levi, jutri desni.

Poslej sem vsak tretji Slovenec. Kajti vsak tretji Slovenec je upokojenec.

Staranje je simbol enakosti, ki mu ne ubeži ne revež ne bogataš. Ni pa kajpak vseeno, kje se staramo. Najlepše je kje v Skandinaviji, Švici, Japonski, a tudi Slovenija je na tej lestvici dovolj visoko. Daleč pred denimo Hrvaško, tudi Italijo ali Madžarsko. Od včeraj, ko so slovenski upokojenci na svoje račune prejeli še nekaj dodatka, jim bo še lažje. V življenju in nemara pri odločanju, koga in zakaj obkrožiti na četrto marčevsko nedeljo. Zase to že nekaj časa vem, me je pa v prepričanju dodatno utrdil pogled na včerajšnjo prvo izplačano pokojnino.

