Komentar Dušana Malovrha: Biti tiho ali biti tepen?

Z glavne ceste v domačo ulico avto zapeljem že skoraj na pamet. Na pamet, a vendar pazljivo. Četudi je ulica enosmerna, je namreč številnim bližnjica in kljub prepovedi vozijo v napačno smer. Zato vedno že v zavoju vržem pogled po ulici in tudi zadnjič sem že od daleč opazil prekrškarja. Dva kolesarja sta po sredini ležerno slalomirala proti meni, zato sem jima poblendal. Zmotil sem njun pomenek po rekreaciji. Kaj hujšega! Profesionalno opremljena amaterja – njuna bicikla sta bila najbrž vredna več od mojega avta nižjega srednjega razreda – sta se resda umaknila proti robu, a takoj začela lajati vame, eden mi je pred šipo pomolil srednji prst. Namesto da bi bila hvaležna šoferju, ki je pazil namesto njiju, ki ju je opazil, ne pa zgazil, sta me še nazijala. Počasi sem odpeljal mimo in naprej, modro tiho. Če bi ustavil in jima hotel kaj razložiti, bi lahko še kakšno fasal, sem presodil. V bistvu sem jo še dobro odnesel, če pomislim, kako se zadnje čase godi nekaterim, ki si drznejo le opozoriti na napačno ravnanje.

Prav grozljiv je bil nedavni izpad mularije na hišnika, ki je želel samo red na novomeški osnovni šoli, kjer je razgrajalo dva ducata srboritežev. Eden se je z e-skirojem celo vozičkal po hodniku. Opozorila – umirite se, utišajte glasbo, pospravite za seboj – seveda niso zalegla, nasprotno: krdelo mladičev se je vrglo nanj in ga preteplo. Ali bo možakar, ki je kot gasilec šolo nekoč rešil pred ognjenimi zublji, tudi v bodoče še pripravljen biti tako vesten? Ali je vredno, se najbrž sprašuje med okrevanjem na bolniški.

Tako kot šofer mestnega potniškega prometa v Ljubljani. Tudi on je zgolj opozoril potnika, da se brez karte pač ne more peljati. Namesto da bi plačal vožnjo, pa ga je oni brutalno napadel in zabodel. Šofer je bil v kritičnem stanju, komaj so ga rešili. Tožilstvo je v tem primeru vložilo obtožnico za poskus uboja.

Ali pa pred dnevi, ko je ribič na ribniku pri Grosuplju zalotil divja lovca. Nista zbežala, kaj šele, da bi plačala karto, poplačala škodo ali se opravičila. Nak, surovo sta ga zmlatila in vrgla v ribnik.

Kaj nam sporočajo vsi ti primeri? Drži gobec, drugače boš tepen?!