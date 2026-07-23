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Komentar Dušana Malovrha: Dvajset let pozneje

Takrat še nisem imel denarja, da bi si ga privoščil, zdaj ga pa nimam več.
Fotografija je simbolična. FOTO: Davor Javorovic, Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: Davor Javorovic, Pixsell
Dušan Malovrh
 23. 7. 2026 | 22:25
2:51
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Isti hrvaški otok, isti bife, ista terasa, na njej pa najbrž nova televizija. Spet je bilo svetovno prvenstvo v nogometu. Leta 2006 v Nemčiji, 2026. v Mehiki, Kanadi in ZDA. In pili smo pivo, le takrat za kakih 10 hrvaških kun (evro in pol), letos za štiri evre. Vis, dolga leta dvojno izoliran od sveta, saj ga je poleg Jadranskega morja obdajala še bodeča žica jugoslovanske vojske, je postal svetovna destinacija, sploh potem, ko so tam hollywoodarji posneli filmsko uspešnico Mamma Mia! Spet se začenja.

Mizo, za katero je v restavraciji v Komiži posedal Pierce Brosnan, glavni junak omenjenega muzikala na muziko skupine Abba, je menda nemogoče dobiti, rezervirana je mesece vnaprej, nam je zaupala lokalna vodnica, ki nam je še razkrila, da v Komiži živi 1200 ljudi, kar 20.000 pa je potomcev Komižanov v San Pedru v ameriški zvezni državi Kalifornija. No, turistični bum otoka, najbolj znanega po sardelah, spremlja tudi eksplozija cen. Nekaj šrapnelov je zadelo tudi mene in moje. Nekaterim pa smo se spretno izognili. Tudi Brosnanovi mizi.

Med shranki s krstnega potovanja na Vis sem našel vstopnico za ogled Modre špilje na bližnjem otočku Biševo. Na karti piše: N° 00294, CIJENA 30 KN. Trideset kun je 2006. stal vstop, natančneje vplutje v to naravno znamenitost, ki jo poznodopoldansko sonce pod posebnim kotom in zaradi odprtine ter apnenčastega morskega dna obarva v čudovito modrino. Ogled s čolničem traja pičlih 10 minut, cena pa za tako kratek obisk kot po tekočem traku astronomska – 24 evrov! Ali nekdanjih 175 kun (po tečaju iz tistih časov), kar pomeni, da se je od prvega obiska zgodila skoraj 500-odstotna podražitev. Vsej lepoti navkljub je moja želja, da bi po toliko letih še enkrat videl to enkratno igro narave, popolnoma zbledela. Ne, hvala. Z ženo sem ostal zunaj, v jamo sva poslala samo otroka.

Takrat še nisem imel denarja, da bi si ga privoščil, zdaj ga pa nimam več.

Tudi v znamenito konobo moja noga ni stopila. No, saj jastoga nisem snedel niti pred 20 leti. Hja, takrat še nisem imel denarja, da bi si ga privoščil, zdaj ga pa nimam več. Vseeno za pokušino, občutek, kam so šle cene: tedaj je bila porcija (1 kg) jastoga na žaru 500 kun (približno 70 evrov). Letos se je števec ustavil pri 175 evrih ...

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