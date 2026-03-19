Komentar Dušana Malovrha: Kako je umrl Premrl?

Na pragu pomladi sem se udeležil tradicionalnega zimskega pohoda Po Vojkovih poteh na Nanos. Planinsko društvo Podnanos ga organizira v spomin na narodnega heroja Janka Premrla - Vojka, ki je umrl 22. februarja 1943, star komaj 22 let. Partizanski komandant iz Šembida, kot so Podnanosu rekli pred vojno, je padel ob napadu na kolono italijanske vojske. Kako je prišlo do tragedije, pa še dandanes ni enotnega mnenja.

Partizansko zgodovinopisje navaja, da je bila za komandanta usodna zablodela italijanska krogla, ki ga je zadela v trebuh, strelna rana pa naj bi se vnela in čez nekaj dni povzročila smrtonosno sepso. Nekako tako je izpričal tudi Vojkov soborec Ciril Pelicon - Rado. In še kdo.

No, druga stran je prepričana, da ga je med bojem ustrelil partizanski oficir, in sicer zaradi tega, ker da je pobožni Vojko na predvečer napada celo vodil molitev za skupino vernih partizanov. To naj bi po vojni v vipavski gostilni nekdo prišepnil Vojkovemu očetu, je v TV-oddaji Pričevalci na nacionalki povedal zdaj že pokojni Vojkov brat Marijan.

Udeležencem pohoda sta znani obe različici, toda naj je umrl tako ali drugače, Vojkovega domoljubja in junaškega boja proti fašizmu in za svoj narod ne more ovreči nihče. Zato stopajo po njegovih stopinjah še 83 let potem, ko je izdihnil na Brinovem griču. Misterij smrti pa ostaja.

Pred dnevi sem bil tudi na Jurčičevem pohodu od Višnje Gore do njegove Muljave; nisem vedel, zakaj naj bi umrl pionir slovenskega žurnalizma, njegov daljni žlahtnik pa mi je namignil, da je avtor prvega slovenskega romana nekega večera omagal pod hruško pred domačim pragom in tedaj staknil prehlad, ki je jetičnega bolnika pahnil v prerani grob pri 37 letih.

In šele letos, v 59. letu mojega življenja in ob 100-letnici smrti Srečka Kosovela, sem ob prihodu prigodnega vlaka iz Sežane v Zagorje izvedel, da je pesnik Krasa po literarnem večeru v mojem rojstnem mestu zamudil zadnji vlak. Mrzlo noč je tako preživel v hladni čakalnici in se na smrt prehladil ...

Morda bo tudi resnica o Vojkovi smrti šele vzklila iz zemlje, v kateri naj počiva v miru.