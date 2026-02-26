Komentar Dušana Malovrha: Kljukica

Čez severno mejo smo se odpravili na par dni oddiha. Na oni strani Karavank je vse tako zelo poštimano in pošlihtano, obenem pa te obrnejo kot največji cigani, cigani pisani z malo začetnico, da ne bo pomote. Upravljavec avstrijskih avtocest je v 100-odstotni državni lasti, zato je zadnje, kar človek v tako urejenem sistemu pričakuje – nateg. No, drobni tisk. Potrebovali smo tedensko vinjeto, a ker te naši sosedi nimajo v ponudbi, smo pri pooblaščenem partnerju kupili 10-dnevno. Mimogrede: za dobre tri evre je cenejša od slovenske tedenske. Ob nakupu na spletu si moraš ustvariti profil, vneseš registrsko in označiš začetek veljavnosti vinjete.

Po treh dneh je klik javil odliv z računa za vinjeto še enkrat –12,40 evra. Najbrž samo zapoznelo obvestilo o plačilu, sem pomislil. Nato pa čez en mesec spet klik, isti znesek, isti prejemnik. Alarm. Upravičeno. Za 10-dnevno vinjeto so z računa vzeli že skoraj 40 evrov ... In še več bi nam, če ne bi ukrepali. Na kliku so nam potrdili, da smo res trikrat kupili vinjeto, ker smo najbrž spregledali prodajalčeve splošne pogoje. Ja, itak, samo tega je toliko, da od vrha do podna samo skrolaš eno minuto. Je pa res, da so splošni pogoji prevedeni v zloveniše špraho. Takole med drugim piše pod mednaslovčkom Pombe (najbrž so mislili Opombe?): »Takojšnja obremenitev za tekoči mesec, nato 1. dan naslednjega meseca.«

Ali to pomeni, da nakup ene 10-dnevne vinjete pomeni že tudi nakup 10-dnevne vinjete vsak mesec do nadaljnjega – če tega nisem izrecno odkljukal?!! O, ja. Genau so, točno tako. Celo digitalno in računovodsko zelo pismena gospa, ki strankam pomaga iz finančnih zagat, je priznala, da ima podobno izkušnjo nepoštene poslovne prakse tega podjetja. Nasedla je, tako kot smo pri nas doma in še marsikje, smo slišali.

Po temeljitem skrolanju na njihovi spletni strani res naletiš na kljukico, ki označuje soglasje za nakup – vsak zadnji dan v mesecu. Izbrisali smo jo in napisali pritožbo, da smo bili zavedeni in da smo želeli samo enkratno vinjeto. Zahtevali smo tudi pojasnilo, kako so nam jo lahko prodali dvakrat za skoraj isto obdobje. Pedantni Germani so odgovorili že naslednji dan. Res je, so preverili, ampak samo njihova dobra volja je, da povrnejo 12,40 evra. Itak pa profitirajo z drugimi nespretnimi in nepozornimi kupci, vsaj enkrat.