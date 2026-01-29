Komentar Dušana Malovrha: Morilci in mobilci

Pametni telefon je naredil že veliko gorja, v zadnjih dneh pa smo videli, da lahko v kritičnih trenutkih postane tudi človekov najboljši prijatelj in največji zaveznik. Neverjetno, kako pomembni so postali mobilci v dobi, ko resnica vse prevečkrat obleži pod plazom laži. Sleherniku je ves čas pri roki, opremljena s kamerami pa postane napravica, s katero ne snemamo samo družinskih izletov, selfiejev ali sončnih zahodov, marveč tudi nečedna opravila, nesreče, celo zločine.

Toda, pazi, posnetki, narejeni s telefonom, na sodišču največkrat niso dokazni material, me je podučila kolegica, strokovnjakinja za črno kroniko. Še zlasti, če oseba na filmčku s snemanjem ni bila seznanjena, zadeva v hramu pravice hitro pade. Ja, seveda, uboge lopove moramo razumeti, mar ne. Gospod morilec, samo moment počakajte: opozarjam, da vas bom pofotkal. Potem me pa lahko fentate.

Filmčki na sodišču morda res ne zaležejo vedno za obsodbo, lahko pa sprožijo val ogorčenja, morda celo državljanske pobude, proteste, gibanja, ki potem pripeljejo do sprememb.

Denimo državljanka ZDA Stella Carlson in njeni telefonski posnetki likvidacije medicinskega delavca, ki je priskočil na pomoč protestniku v Minneapolisu v ZDA, so postavili na laž vladne agente, da je medicinec potegnil pištolo, in dali misliti celo predsedniku Trumpu. Ta je po par dneh odločnih odzivov javnosti in politike ter celo orožarskega lobija (ubiti medicinec je imel orožje in orožni list, a pištole ni povlekel) iz zavrele ledene Minnesote odpoklical vodjo agentov ICE.

Gospod morilec, samo moment, da vas pofotkam. Potem me pa lahko fentate.

Posnetki brutalnega pretepa, ko je mladi nogometni reprezentant v Ljubljani hudo poškodoval šibkejšega vrstnika samo zato, ker se je ta pogovarjal s punco, pa bodo – upajmo! – po objavi v našem časopisu dali misliti vsaj staršem in mladcem, če že sodnikov ne smejo prepričati.

Ondan so prijateljici vlomili v hišo. Predrznega falota je posnela kamera, in to ne ena, ampak več naprav na hišah v soseščini. Ker je bil v stranski ulici zamaskiran, prijateljica navija za postavitev nadzornih kamer po mestu, v katerem je čedalje več kriminala. Med debato o takšnem nadzoru smo tehtali pravico do zasebnosti in pravico do varnosti ter sklenili, da v bistvu nimamo nič proti razglasitvi še enega varnostno tveganega območja. Če bi kamere res prestrašile in razkrinkale zlikovce, bomo tudi mi prenesli težo filmske slave ...