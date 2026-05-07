Komentar Dušana Malovrha: Mustafa, Islamabad

Za praznike smo obiskali destinacijo, ki menda ustreza astrološkemu znamenju, v katerem sem rojen. Sicilija je največji sredozemski otok na slabem glasu zaradi mafije, ki pa po drugi strani privablja turiste. V Corleoneju po smrti botrov, kot sta Toto Riina in Bernardo Provenzano, vsaj na videz živijo v miru in pošteno. Tudi s pomočjo slovenskih gostov. V mestnem antimafijskem muzeju, katerega namen je predvsem ozaveščanje o zlu – da se ne bi nikoli več ponovilo –, so sporočila obiskovalcem zapisana v osmih »velikih« jezikih in – slovenščini. Ni jasno, ali zaradi številnih slovenskih gostov, ali zaradi boja Slovenije proti mafiji, ali zaradi tega, ker je tudi Slovenija mafijska država.

Kakih 60, 70 kilometrov vožnje po zjahani cesti od Corleoneja leži na obali mestece Castellammare del Golfo. V morju, ohlajenem na 17 stopinj Celzija, smo se kopali samo štirje. Nori Slovenci, pač. Lokale so šele pripravljali na prihajajočo sezono, odprli so jih le najbolj zagnani gostinci. Mimogrede: dve kavici in janeževo žganje sambuca so stali samo štiri evre.

Po prazni peščeni plaži se je bližal moški, otovorjen s torbami. Očitno plažni prodajalec, po opravi sodeč iz islamskega sveta. Komu neki prodaja v tem času ...? Srečanje, se pravi trčenje je bilo neizogibno, naokoli nikogar, moji trije že napol v vodi. Helou! On trgovski potnik iz Pakistana. Helou! Jaz turist iz Slovenije. Ne Slovakia, ne.

Že dvajset let prihaja prodajat robo na Sicilijo, sam, jaz pa sem na oddihu z družino ... O, imaš čudovito ženo in krasna fanta, mi je polaskal in se podrobneje predstavil: Mustafa iz Islamabada. Iščem kako skupno točko za prijazen odgovor. Poleg vojn in kriz in sovraštva v njegovi regiji se od vsega pakistanskega spomnim samo še slovitega igralca kriketa, zdaj zaprtega politika.

Ti poznaš Imrana Kana?! Nau ju maj frend, ti si zdaj moj prijatelj, na, izberi si zapestnico, poklanjam ti jo! Kako je bil presenečen in vesel. Iskreno, se mi je zazdelo. Ampak po sklenitvi prijateljskega sporazuma in darilu je bil nakup kajpak neizogiben. Prstan za »jor bjutiful vajf«, je rekel Mustafa. In za deset evrov.

Zapestnica se je strgala po drugem dnevu, po tretjem je odpadla in se neznano kam odkotalila tudi zelena bunkica s kobajagi srebrnega obročka. Ostal je le spomin na iskrico medcelinskega prijateljstva.