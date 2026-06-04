Komentar Dušana Malovrha: Nacionalno preziranje znanja

Od lani rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) predstavljajo 40 odstotkov točk pri vpisu osnovnošolcev v srednje šole; 60 odstotkov prinaša šolski uspeh. Toda tudi drugo leto, odkar je NPZ res pomemben, je sistem pogrnil na celi črti.

Pustimo ob strani, da so na nekaterih šolah učitelji učence pripravljali na preverjanje, na nekaterih pa ne, čeprav so se vsi potegovali za iste srednje šole. Še precej huje je, da so ocenjevalci teste popravili tako šlampasto, da se je ponekod zaradi (napačne) poprave pritožila kar tretjina ocenjevanih (od teh pa z ugovorom uspeli kar dve tretjini). A tudi to ni nič v primerjavi s tistim, kar sledi zdaj.

Pri fantu X. Y. so doma pri pregledu vrnjenih nalog NPZ ugotovili cel kup napačnih poprav. »Strokovnjaki« so napačno popravljali celo pravilno uporabljeno veliko začetnico v testu slovenščine! Fant, ki je še kako potreboval vsako točko, ker so na »njegovi« srednji šoli zaradi prevelikega števila prijav omejili vpis, se je pritožil. Z ugovorom je uspel in po popravi poprave je bil njegov izid NPZ kar za 10 procentov boljši. S temi procenti bi se zlahka uvrstil na želeno šolo, brez njih je izpadel, in to kljub temu, da je republiški izpitni center priznal napake ocenjevalcev in določil nov rezultat.

Srednje šole so namreč prijave zbirale do 6. maja, pritožbo X. Y. in bogve koliko podobnih pa so (pozitivno) rešili šele 12. maja. Kljub zadostnemu številu točk srednja šola torej novih rezultatov ni upoštevala, ker je rok pač potekel. In učenec, ki si je s trdim šolskim delom in rezultati NPZ več kot zaslužil izbrano šolo, se je lahko obrisal pod nosom. Grozljivka. Le kateri veleum je sestavil sistem, ki dovoljuje pritožbo, potem pa je ne upošteva, četudi je upravičena?!

»To pač ni dober sistem,« je za Fokus na POP TV izjavila Mojca Mihelič, ravnateljica na OŠ in predsednica združenja ravnateljev. Če tako jasno in glasno oceno izreče kar pomembna figura iz prosvete, kjer drugače vse poteka zelo uvidevno, uglajeno, oprezno, politično (korektno), potem je jasno, kaj je v bistvu povedala. Ne da sistem pač ni dober, temveč: ta sistem je zanič. Je katastrofa in treba ga je ali popraviti in uskladiti z osnovami logike in vsakdanjega življenja ali pa ukiniti. Če ne znate drugače, ga prepišite iz tujine. Gugl translejt.