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Komentar Dušana Malovrha: naši računi, njihov profit

Ali bi odprl vrata in predal mladega nabornika za kanon, pardon, dron futer?
FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters

FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters

FOTO: Mike Blake Reuters

FOTO: Mike Blake Reuters

FOTO: Mike Blake Reuters

FOTO: Mike Blake Reuters

FOTO: Mike Blake Reuters

FOTO: Mike Blake Reuters

FOTO: Kaylee Greenlee/Reuters
FOTO: Mike Blake Reuters
FOTO: Mike Blake Reuters
FOTO: Mike Blake Reuters
Dušan Malovrh
 5. 11. 2026 | 22:25
2:41
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Na tako imenovanih vmesnih volitvah v ZDA je modri cunami odplaknil Trumpove republikance. Zmaga demokratov je bila napovedana, vendar je razlika šokantno velika.

Izgubili smo zaradi vojne, je mnenje predsednika ZDA o razlogih za katastrofalni poraz povzel tudi podpredsednik JD Vance. Mislila sta vojno z Iranom, ki so jo začeli Američani in Izrael 28. februarja. Najbrž je res bila eden od sprožilcev izjemne volilne udeležbe in razlog za poraz republikanskih kandidatov. Visoka volilna udeležba po navadi pomeni boljši rezultat zmerne politike.

Toda če je vojna z Iranom povzročila volilni poraz republikancev, je ameriška naftna industrija veliki zmagovalec vojnega obdobja: v osmih mesecih je ustvarila več kot 130 milijard dolarjev čistega dobička. No, vojnega dobička, bi lahko dejali. Navadni državljani v ZDA in drugod po svetu od tega seveda nismo imeli kaj dosti. Dobili smo le – višje cene. »Naši računi, njihov profit!« je kričal napis na transparentu demokratskih navijačev.

FOTO: Mike Blake Reuters
FOTO: Mike Blake Reuters

In med temi lokalnimi vojnami za nepredstavljivo velike globalne dobičke se v našem majhnem poštnem nabiralniku znajde pismo Ministrstva za obrambo za »spoštovanega državljana letnika ...« Naš polnoletni državljan je bil namreč z lepo tiskovino povabljen na tako imenovano seznanitev vojaških obveznikov. Čeprav so obvezno služenje vojske pri nas ukinili oziroma opustili leta 2003, bi bili lahko slovenski državljani, ki so vpisani v vojaško evidenco, »napoteni na služenje vojaškega roka, kar se lahko zgodi v primeru povečane nevarnosti napada na državo, ob neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega oziroma izrednega stanja«.

Če bi nekoč na slovenska vrata potrkal kak vojni dobičkar – ali bi mu odprl vrata in predal mladega nabornika, da ga odpelje v klavnico? Za kanon, pardon, dron futer. Za svoj profit.

In kje skoraj vsak vojni hujskač ali dobičkar začne svojo pot? I, na volitvah, kajpak! Morda celo na lokalnih, v nekem zakotju, kjer se zdi čisto pravi fant od fare. Lahko pa ga volivci še pravi čas prepoznajo in ustavijo. Zato nobene volitve niso brez veze. Če drugega ne, lahko volivci mirno pošimfamo izvoljene modele. Kdor ne voli, je lahko pa samo tiho.

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Komentar Dušana Malovrha: naši računi, njihov profit

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