Komentar Dušana Malovrha: Ogoljufani za srečo

Stara vraža je, da se moraš prijeti za gumb, če srečaš dimnikarja. Za srečo. No, po novem se primeš za denarnico. Nekako s prihodom prvega dobrega moža, svetega Miklavža, je sovpadalo sporočilo ministrstva za okolje, podnebje in energijo o goljufih, ki hodijo od vrat do vrat in se lažno predstavljajo za dimnikarje ter zbirajo prostovoljne prispevke. Naše gospodinjstvo je opozorilo doseglo kakšen dan prepozno.

»Tukaj smo, prazniki so!« je dobrodušni možakar glasno pozdravil gospodinjo, ki je prišla odpret. Ta manjši in mlajši ji je pomolil stenski koledar s sliko moža v črnem z lojtro in štiriperesno deteljico. »Za srečo!« je še vzkliknil izkušenejši pajdaš, za podkrepitev njune misije, če gospodinja morda ni razumela, zakaj zvoni. Čeprav že par let dimnikarja ne potrebuje več, saj jo ogreva toplotna črpalka, je gospe tedaj postalo jasno, koga predstavljata in po kaj sta prišla. Predstavljala sta umazan posel, prišla pa po evro ali dva, seveda. Ker ko sta ji slednjič le izpulila bankovec in se ji iskreno zahvalila, sta urno pobrala šila in kopita. Na šilce žganja nista počakala in tudi za podpisati nista ponudila nobenega seznama, kot to denimo zgledno storijo naši prostovoljni gasilci. Jasno, saj plačilne liste tudi ni bilo, saj gospod ne puca v našem kraju. Najbrž sploh nikjer. Najbrž sploh ni bil dimnikar – goljuf! -, nama je potegnilo z gospo, ko sva pozneje slišala ministrovo opozorilo in da se podobni modeli pojavljajo tudi drugje.

Sodelavec iz sosednje občine je domnevnemu čistilcu saj izročil samo en evro za srečo (več na srečo ni imel pri sebi), v dar pa dobil koledar nekega neznanega podjetja iz oddaljenih koncev. Prijatelj iz moje nekdanje občine pa je nasedel lani, letos pa samooklicanega prinašalca sreče razkrinkal na hodniku pred vsemi sosedi, da se je oni samo še postrgal s piskrčkom in koledarčki vred. V zameno za prispevke jih je namreč delil v stanovanjskem bloku, s katerega dimnikom njegov es pe nima niti najmanjšega opravka. Doma zdaj čakamo na gasilce. Po navadi so se tak čas že oglasili z novim koledarjem, letos pa jih še ni bilo. Da se niso ustrašili slabe volje krajanov zaradi lažnih dimnikarjev? Ah, le pridite, pridite po evro in na en štamperle. Za srečo!