Komentar Dušana Malovrha: Ogrožena vrsta

V naših gozdovih odraslih risov ni več kot 50, na ledu svetovnega prvenstva v Švici pa je 25 hokejskih risov, kot ljubkovalno rečemo slovenskim reprezentantom v tem športu. Selektor Edo Terglav jih je moral izbrati med 204 igralci. Samo toliko je namreč v Sloveniji odraslih registriranih hokejistov, v vseh kategorijah pa 1000. Na Švedskem, denimo, je skoraj 77.000 registriranih hokejistov (in 14.000 pravih risov, zveri), zato ne smemo biti preveč razočarani po sredinem porazu z 0: 6 proti tej skandinavski reprezentanci. Tržna vrednost njenih igralcev po nekaterih ocenah dosega 150 milijonov evrov, medtem ko bi za naše na trgu hokejske delovne sile odšteli samo 1,5 milijona. Stokrat manj.

Vrednost češke reprezentance, ki so jo risi na letošnjem SP senzacionalno premagali, je 60 milijonov evrov, slovaško, s katero smo izgubili šele po izvajanju (kazenskih) strelov, cenijo na 20. Število registriranih igralcev na Češkem je približno 85.000, na Slovaškem 11.000. Ob takšni statistiki postanejo dosežki naših risov res čudežni. Po številu članskih hokejistov smo primerljivi z nekim Izraelom, ki ima po podatkih Mednarodne hokejske zveze (IIHF) natanko toliko hokejistov kot Slovenija – 204. No, na srečo igrajo Izraelci v B skupini divizije II, tako da naši televiziji ni treba bojkotirati, ignorirati ali zatemniti prenosov SP. Italija, naša glavna konkurentka v boju za obstanek v elitni druščini svetovnega hokeja, ima kar 77 ledenih ploskev, mi jih premoremo nepravljičnih sedem.

Na žalost kljub kadrovski stiski v Švici ni našega najboljšega, Anžeta Kopitarja, ki je že konec aprila končal sezono v ligi NHL (in kariero), zato pa izjemno obetavnega, 18-letnega Tinusa Luca Koblarja, sina znanih slovenskih staršev (biatlonke Andreje in alpskega smučarja Jerneja), lahko gledamo – v dresu Norveške. Zanimivo, tudi vsi trije sinovi selektorja slovenske izbrane vrste Terglava se niso odločili za nastopanje v slovenskem dresu, temveč so raje oblekli francoskega.

Očitno mladih upov slovenskih korenin ne znamo navdušiti, da bi zaigrali za domovino, ne zmoremo pa obdržati niti talentov tujega rodu pri nas. Nastopu za Slovenijo se je v zadnjem obdobju odpovedalo več obetavnih nogometašev reprezentantov. Odslej bodo igrali za BiH in Albanijo.