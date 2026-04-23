Komentar Dušana Malovrha: Pogi in penziči

Tako kot večina ljubiteljev športa sem bil neprijetno presenečen, da ne rečem šokiran, ko je najboljši kolesar teh, upajmo da kmalu tudi vseh, časov znova ostal brez nagrade laureus, ki jo podeljujejo za najboljše športne dosežke v minulem koledarskem letu. Tadej Pogačar je bil med peterico nominiranih, vendar je tako kot lani izvisel. Laureusa je prejel tenisač Carlos Alcaraz.

Res je veliko dosegel ta 22-letni Španec: zmagal je na dveh od štirih največjih turnirjev, skupno lani na osmih, že tretje leto zapored je osvojil turnirje na vseh treh igralnih površinah (pesek, trava, trda podlaga), dosegel najboljše razmerje zmag in porazov (71: 9) ter sezono končal kot št. 1 na svetovni jakostni lestvici. Skratka, zgodovinska sezona, poročajo mediji. Ampak.

Tudi naš Pogačar je v lanski sezoni spisal zgodovino: četrtič je postal skupni zmagovalec največje etapne preizkušnje na svetu Tour de France. V četrti etapi dirke po Franciji je dosegel že 100. zmago med profesionalci. Na SP v Ruandi je drugič zapored oblekel mavrično majico svetovnega prvaka, za nameček je zmagal še na evropskem prvenstvu. Pogi je slavil na treh največjih enodnevnih dirkah (od petih tako imenovanih spomenikov) in postal prvi, ki je v isti sezoni stopil na stopničke vseh petih spomenikov. Sezono je končal na prvem mestu svetovne jakostne lestvice, kjer je že od 28. septembra 2012 – 238 zaporednih tednov! Presegel je 10.000 točk, kar ni uspelo še nikomur. Skratka, RES zgodovinska sezona. Ampak. Slovenec ni premagal Španca v boju za laureusa. Zakaj?

Morda pa zato: Svetovno športno akademijo Laureus, ki jo je ustanovil novozelandski igralec ragbija Sean Fitzpatrick, sestavlja 69 legendarnih športnikov. Potem ko 1000 novinarjev z vsega sveta izglasuje pet nominirancev, zmagovalca izbere prav teh 69 penzionistov, med katerimi je denimo kar šest nekdanjih igralcev kriketa, pa pet ragbistov ... Sivolasa športna smetana je od leta 2000, ko laureuse podeljujejo, polovico zmag – kar 13! – namenila tenisaču, medtem ko je v ženski konkurenci laureus osemkrat pripadel tenisačici.

Je potrebno reči še kaj? Morda le to, da je tenis pač upokojenski šport št. 1.