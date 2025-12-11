Komentar Dušana Malovrha: Ptički brez gnezda

Mladostniki v Avstraliji nimajo več dostopa do nekaterih družbenih omrežij in platform. Avstralija je kot prva država na svetu mlajšim od 16 let prepovedala njihovo uporabo. Ukrep je avstralski premier označil za eno največjih družbenih in kulturnih sprememb v državi. To novico so sredi tedna objavili mediji po vsem svetu. Čeprav se je zgodilo tam spodaj, je odmevalo povsod, saj tudi res zanima skoraj vse države. Odkar smo dobili televizijo, v katero starejši hipnotizirano buljimo, namreč še ni bilo ničesar, kar bi slabše vplivalo (na našo pozornost) in nas tako močno vleklo od vsega drugega v življenju, kot so družbena omrežja v povezavi s pametno tehnologijo.

Starši, pripravimo se, kako bomo otrokom pomagali prebroditi abstinenčno krizo.

Za premnoge otroke svet zunaj omrežij kot da ne obstaja, zato bo avstralski model zagotovo naletel tudi na odpor in upor. Starejše generacije si lahko predstavljajo življenje brez Facebooka, Instagrama in TikToka, brez poustanja, lajkanja in šeranja, abstinenčna kriza zasvojenih mladičev pa zna biti grozljiva. Starši, pripravimo se, kako jim bomo pomagali krizo prebroditi, saj tudi Evropska unija pripravlja podobne ukrepe.

FOTO: Saeed Khan Afp

Kako lepo bi bilo doma brez družbenih omrežij, včasih pomislim. Družina bi spet postala družina. Otroka po kosilu ne bi takoj odšla od mize za ekran. Malo bi še pokramljali. Veselili bi se malih radosti, čakali bi sneg, ugibali, ali bo bela odeja sploh še kdaj prekrila naš blatni dol. Skupaj bi si ogledali film na televiziji, kot nekoč bi spet šli skupaj v kino. Ali v hribe! Otroci se bi tudi v prostem času družili z vrstniki, se z njimi skregali in pobotali, in sicer v živo, ne le prek aparatov.

Po drugi strani pa – ne vem, če smo s popolno prepovedjo družbenih omrežij mlajšim od 16 let res na pravi strani zgodovine, kjer so zadnje čase tako radi nekateri politiki. Marsikje v razvitem svetu so denimo znižali starost volilnih upravičencev. In hecno bi bilo, če bi denimo Facebook mladim prepovedali tudi tam, kjer lahko na volitvah glasujejo že s 16 leti: v Avstriji, Braziliji, Argentini, na Kubi in Malti.

Morda bi bilo bolje od popolne prepovedi, če bi v šolske programe uvrstili predmet za pametno in ustvarjalno uporabo družbenih omrežij; da mladi ne bi le bolščali v ekrane in vsebine, ki jih ustvarjajo drugi. Naučili bi jih tudi tudi, kako se upreti spletnemu nadlegovanju, pritiskom in goljufijam.