NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Slovenija ne piha

Po dolgih letih uporabe so odkrili neustavnost te naprave za lovljenje pijanih voznikov.
Fotografija je simbolična. FOTO: Pu Novo mesto
Fotografija je simbolična. FOTO: Pu Novo mesto
Dušan Malovrh
 6. 11. 2025 | 22:25
2:52
A+A-

Kadar vozim, ne pijem. Ali pa zelo malo. Malo pivo. Največ dva. Pri dveh velikih ga že čutim, nisem več isti in ful drugačen pač ne grem za volan. Ni varno, poleg tega pa ni vredno – zaradi globe in odvzetih točk, če bi napihal. Res pa je, da me v 30 letih šoferske kariere policija sploh še ni ustavila. Kaj šele alkotestirala.

Ljudska modrost sicer svetuje, da naj voznik pod gasom policistu še pred pihanjem pove, da je kadil – s tem doseže prestavitev pihanja za kakšne četrt ure; v tem času naj globoko diha ter žveči spermint čikgumi.

Poznavalci pa so ob policijskem preizkusu alkoholiziranosti zapisali pet zlatih pravil za voznika: alkotesta ne zavrnite, drugače boste avtomatično kaznovani; če je test pozitiven, policistu recite, da se ne strinjate z rezultatom; prepričajte se, da je v zapisniku res zabeleženo vaše nestrinjanje; šele nato podpišite, saj drugače dobite najvišjo kazen, in peto pravilo: ob nestrinjanju z izidi alkotesta policistu predlagajte preizkus z etilometrom (ne pa odvzemom krvi). Test pa vsekakor opravite, saj drugače avtomatsko sledi kazen.

Po dolgih letih uporabe so odkrili neustavnost te naprave za lovljenje pijanih voznikov.

No, takšna zvijačnost očitno ni več potrebna. Najnovejša sodba ustavnega sodišča namreč pravi, da niti izjava voznika, da se strinja s pozitivnim izidom alkotesta, ni dokaz prekrška. Kaj šele, če se ne strinja.

Potem ko so ustavni sodniki presodili v prid nekega L. B., ki je povzročil prometno nesrečo, pobegnil in napihal (1,72), si lahko naliti prekrškarji oddahnejo. Morebitni negativni rezultati preizkusa z indikatorjem (po domače alkotestom) bodo le še mrtve cifre na ekrančku. Zanimivo: po dolgih letih uporabe te naprave za lovljenje in sankcioniranje so odkrili njeno neustavnost, ker da je nezanesljiva. Zavezujoče so le meritve z odvzemom krvi ali etilometrom, v katerega voznik prav tako piha, vendar gre za napravo, ki izdihani zrak analizira nekaj minut in precej bolj temeljito v primerjavi s sekundnim alkotestom.

Urad za meroslovje je že pred časom sicer dokazal nezanesljivost indikatorja, ki kaj hitro pokaže pozitiven rezultat tudi brez uživanja alkohola – pri sladkornih bolnikih, kadilcih in celo ljudeh s slabimi zobmi. Toda ustavni sodniki so usekali pred martinovim in policiji zvezali roke prav v dneh, ko je tovrstnega policijskega nadzora največ. Le kdo še potrebuje brezzobi alkotest? Bodo policisti vse pošiljali na odvzem na prepolne urgence ali na pihanje v tistih nekaj etilometrov?

Na zdravje!

