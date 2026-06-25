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Komentar Dušana Malovrha: Šolarje za poslance

Medtem ko je večina držav računalniško znanje že zdavnaj vključila v učni načrt, je Slovenija menda celo edina država v Evropski uniji, ki v šolah nima samostojnega obveznega predmeta računalništva in informatike.
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec/delo 
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec/delo 
Dušan Malovrh
 25. 6. 2026 | 22:25
2:51
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Dobrih četrt milijona učencev osnovnih in srednjih šol je v sredo končalo šolsko leto. Še pred tem je državni zbor obiskalo 115 mladih predstavnikov otroškega parlamenta, ki ga že od leta 1990 vsako leto organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. V program je vključenih 400 slovenskih osnovnih šol, letošnje 36. zasedanje pa je obravnavalo naš šolski sistem, kaj v njem deluje in kaj ne. No, bolj ne.

Desant otroških parlamentarcev na DZ mi je vedno deloval kot ekskurzija krožka grebatorjev, ki še šolskih klopi niso do konca pogulili, pa so jim že zadišali stolčki (pravih poslancev). Letos nam jih je nadebudna mularija med obiskom DZ zelo upravičeno in zelo konkretno napela. Odrasle je res lahko sram. V prvi vrsti seveda tiste politike, ki iz mandata v mandat ne storijo ničesar. Razen za naše. Čigavi so pa otroci?! Kdo bi vedel, so pa dovolj pametni, da so doumeli, kako neprodušno so zaprti v bunker v nevednosti in zaostalosti. Da od šole ne dobijo tistega, kar je nujno za njihovo življenje in preživetje in kar učenci v tako imenovanem razvitem svetu imajo kot nekaj samoumevnega.

Elon Musk že trepeta v strahu pred slovensko generacijo '28.

Medtem ko je večina držav računalniško znanje že zdavnaj vključila v učni načrt, je Slovenija menda celo edina država v Evropski uniji, ki v šolah nima samostojnega obveznega predmeta računalništva in informatike. Na Hrvaškem je ta predmet obvezen v petem in šestem razredu, mladi Avstrijci ga poslušajo štiri leta zapored, Poljaki in Slovaki skozi celotno šolanje. V Estoniji učijo otroke programiranja in robotike od prvega razreda.

Mi pa bomo septembra 2028 v osnovne šole uvedli 35 ur informatike in digitalnih tehnologij. Obveznih, a stisnjenih v 7. razred, to je ena šolska ura na teden. Genialno. Elon Musk že trepeta od strahu.

Člani otroškega parlamenta so v luči tega mračnega srednjega veka na šolah poslancem DZ jasno in glasno sporočili, da želijo pouk z več poudarka na praktičnih vsebinah, več vsebin iz finančne in računalniške pismenosti, delavnice o umetni inteligenci, varnosti na spletu in družbenih omrežjih ... Politiki in šolniki, prisluhnite otrokom, dajte jim, za kar vas prosijo, drugače si bodo vzeli sami, vas pa odnesli na smetišče zgodovine. In prav bodo storili.

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