NA KOŽO

Komentar Gorazda Nejedlyja: Dončić vs. Šeško vs. Pogačar

Pri prestopih Luke Dončića in Benjamina Šeška gre za dosežka, kakršnih slovenski šport na tej ravni še ni imel.
Luka Dončić FOTO: Luke Hales Getty Images Via Afp
Luka Dončić FOTO: Luke Hales Getty Images Via Afp
Gorazd Nejedly
 29. 12. 2025 | 22:25
Med slovenskimi športnimi vrhunci leta sta bili tudi selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles in Benjamina Šeška iz Leipziga v Manchester United. Ni države, ki bi imela v košarki in nogometu tako izpostavljena športnika. Še dolgo bosta največji blagovni znamki »narejeno v Sloveniji«. No, vsaj rojenih v Sloveniji, v svetovno prepoznavna zvezdnika so ju oblikovali v Madridu in Salzburgu.

Pri obeh prestopih se kaže ozreti tudi na finančno plat. Ne gre le za velikanske razlike v uspešnosti, ugledu in slovesu klubov, temveč tudi okolij. Dončić je zamenjal drugo najbogatejšo zvezno državo ZDA za najbogatejšo. Teksas se sicer ponaša z bolj poslovno prijaznim okoljem brez državnega davka na dohodek. Oba sta gospodarska velikana, pri čemer Kalifornija vodi po skupnem BDP. Med Leipzigom in Manchestrom so bistveno večje razlike, njun BDP se razlikuje za skoraj sto milijard evrov. Mesti sta veliko bolj neprimerljivi kot zvezni državi Kalifornija in Teksas.

V naslednjih štirih ali petih letih bosta njuna zaslužka dosegla nepredstavljive višave, še posebej Dončićev. S pričakovano rastjo letne plače, ki že presega 50 milijonov evrov, se bo približal pol milijarde evrov. Benjamin resda Luki ne seže do kolen, saj je šele na začetku svoje poti v najmočnejši in najbogatejši »družini«, a že zdaj njegova tedenska plača znaša približno 180.000 evrov. A za Dončićev prihod v ZDA ni bilo treba Dallasu odšteti ničesar, medtem ko je Manchester za Šeška plačal kar 85 milijonov evrov odškodnine.

Pri njunih prestopih gre za dosežka, kakršnih slovenski šport na tej ravni še ni imel. Letvico sta postavila tako visoko, da bo, naj mi kolesarski navdušenci oprostijo, tudi za našega supermana Tadeja Pogačarja, najboljšega in najbolje plačanega kolesarja na svetu, previsoka. Njegova pogodba z UAE Team Emirates na letni ravni znaša od 11 do 12 milijonov evrov.

Dončić in Šeško sta za osvajanje lovorik najbrž prišla v napačnem trenutku. Jezerniki, če sodim po videnem, zaostajajo pri oblikovanju šampionske ekipe. Tudi Dončić je zaradi svojega igralnega sloga posebnež. Okoli njega zgraditi ekipo, ki bo z njim v glavni vlogi osvojila sveti gral, bo vredno posebne »inženirske« nagrade. Rdeči vragi na igrišču še za korak zaostajajo za LA Lakers, pri čemer se že velja vprašati, ali je Šeško izbral ustrezen klub za svoj razvoj.

komentarkolumnaGorazd NejedlyBenjamin ŠeškoLuka DončićTadej Pogačar
