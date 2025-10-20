Komentar Gorazda Nejedlyja: Kako naprej s Slovenijo?

Le vprašanje časa je bilo, kdaj bosta trčili filozofiji Matjaža Keka in Alberta Riere in kdaj bo Mariborčan znova postal sovražnik številka 1 večjega dela navijačev. V dobrem mesecu je Kek izgubil avro pretkanega strokovnjaka, ki je s spretnim jezikom prepričal tudi nejeverne Tomaže. Po dveh tretjinah kvalifikacij za svetovno prvenstvo je slovenska nogometna reprezentanca po igralnem učinku na igrišču zelo daleč od uvrstitve na mundial, ki ga bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Čeprav so navijači Keku že pokazali rdeči karton, velja biti previden. Sloveniji so dosegljivi drugo mesto in dodatne kvalifikacije. Dve zmagi, domača proti Kosovu in v gosteh proti Švedski, bi jo pripeljali do novembrskih kvalifikacij. Morda bodo zadostovale štiri točke.

To je Kekovo jesensko preračunavanje, hkrati edini adut slovenskega selektorja, čigar izvirni greh je, da po euru v Nemčiji ni opravil nobenega selekcijskega premika naprej. Je edini selektor, ki ni – od zadnje tekme proti Portugalski na euru do prve kvalifikacijske proti Švedski – v enem letu odkril novinca ali novega skritega orožja. Podoba na igrišču je še slabša, nujno razvojno evolucijo je prepustil toku dogodkov.

Kekova smola je Riera. Medtem ko ustvarjalno drzni Španec s svojo filozofijo na klubski ravni spreminja prepričanje, da Slovenci lahko zmagujejo le z bunkerjem in nabijanjem žoge, Štajerec dobesedno tekmuje z njim – in bitko izgublja.

Preteklost je zgovorna, mladost in drznost sta gonilo razvoja. Nekoč je mladi Srečko Katanec zamenjal omahljivega, natančnega in previdnega Zdenka Verdenika ter Slovenijo zavihtel na svetovni zemljevid. Tudi Kek je v svojem prvem mandatu, takrat na motivacijskem vrhuncu, nasledil napadalnega, a ustvarjalno izžetega Braneta Oblaka.

Ne glede na kvalifikacijski razplet slovensko reprezentanco, ki ima še najmanjši problem z uspešnostjo, čaka preobrazba. Toda za vrnitev med igralno sposobne in uspešne reprezentance, kjer je nekoč prav pod Kekovo taktirko že bila, bo morda treba najti drugega »strojevodjo«.

Izkušeni in modri selektorji vodijo izkušene reprezentance z veliko izkušenimi zvezdniki, vloga revolucionarjev pripada ambicioznim, drznim in odzivnim.