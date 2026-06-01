  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Gorazda Nejedlyja: Krsta nima žepov

Nogomet ni več za reveže.
Simbolična slika FOTO: Katsumi Murouchi Getty Images
Simbolična slika FOTO: Katsumi Murouchi Getty Images
Gorazd Nejedly
 1. 6. 2026 | 22:25
2:33
A+A-

Z vrnitvijo v 1. SNL po letu dni premora je lendavska Nafta zaokrožila ligaško sezono 2025/26. Najbolj si je oddahnil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, 18. julija, ko bo prvo dejanje sezone 2026/27, med deseterico klubov na papirju ne bo »bolnika«, kot so bile Domžale.

Izpadlo je Primorje, ena od potencialno finančno vprašljivih sredin, s čimer je nekoč ena od najuspešnejših nogometnih regij znova padla v kameno dobo. Nenavadno, v obdobju, ko je imela na položaju najvplivnejšega Slovenca, ki se je rad kazal in smejal na največjih nogometnih spektaklih v tujini ter se lahko na lastne oči prepričal o tem, kako močno povezovalen in vpliven je nogomet, navkljub različnim ideologijam, je doma (na Goriškem) šlo vse k vragu.

Deseterica prvoligašev brez navzven resne grožnje o novih Domžalah je tudi ena od redkih svetlih točk, če ne celo edina za novo sezono. Nobenega dvoma ni o tem, da sta slovenske klubske temelje s svojimi neumnostmi – zaradi neznanja, nepoznavanja, naivnosti, arogantnosti (!?) – pošteno zamajala Olimpija in Maribor. Rezultatski neuspeh ni bil zgolj posledica številnih menjav trenerjev – oba sta zamenjala tri –, temveč neupoštevanja osnovnega poslanstva najbolj postranske stvari na svetu, da je v osnovi le igra. Olimpija in Maribor sta simbol tega, kako naj ne bi delovali tuji vlagatelji, ki morajo v za nogomet neprijazno Slovenijo priti ne le s poslovnimi (ali mešetarskimi) načrti, temveč ali izključno z razvojnimi za dobrobit slovenskega nogometa. Toda idealen model še ni odkrit. A za profesionalizem je Slovenija prerevna, v dirki s sebi primernimi tekmeci v Evropi pa na dolgi rok ne more tekmovati brez tujega kapitala. Niti brez domačega.

Nogomet ni več za reveže. Je šport za najbogatejše in privlači najbolj ambiciozne ter pogumne. Slovenija je tudi v tem daleč od smeri, ki jo narekujejo pametnejši, ali kar najvplivnejši Slovenec v evropski nogometni hierarhiji. Uspeva mu tako rekoč vse, tuji državniki, najbogatejši Zemljani in mogočne korporacije se izmenjujejo pri šefu in se dogovarjajo tem, kako bi najboljši produkt naredili še boljši. Slovenski poslovneži, tajkuni in vplivneži – veliko med njimi se jih je pred dnevi postavljalo v Budimpešti – z redkimi izjemami v Sloveniji še naprej živijo v prepričanju, da ima »krsta žepe«.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometkomentarkolumnaGorazd Nejedly
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Na zaslišanju ...

O diamantnem pilingu.
Aljana Fridauer Primožič1. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gorazda Nejedlyja: Krsta nima žepov

Nogomet ni več za reveže.
Gorazd Nejedly1. 6. 2026 | 22:25
22:13
Novice  |  Slovenija
PARKIRANJE V LJUBLJANI

Ljubljanski mestni svetniki izglasovali razpis referenduma o spremenjenem parkirnem odloku, ta bo 12. julija

Stroški referenduma so ocenjeni na milijon evrov.
1. 6. 2026 | 22:13
22:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Z 1,5 promili alkohola trčil v prometni znak, potem pa zaspal

Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.
1. 6. 2026 | 22:03
21:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Zaradi praznovanja rojstnega dne ob 3. uri klicali policijo, bil je tudi ognjemet

Policisti so udeležencem zaradi kršitev izrekli opozorilo, kar so tudi upoštevali.
1. 6. 2026 | 21:32
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POSKRBIMO ZASE

Ne spremenite dogodka, spremenite pogled nanj (Suzy)

Raziskave na področju uravnavanja čustev kažejo, da ljudje, ki znajo na situacije pogledati z drugega zornega kota, pogosto laže obvladujejo stres.
1. 6. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Komentar Gorazda Nejedlyja: Krsta nima žepov