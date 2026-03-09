Komentar Gorazda Nejedlyja: Norveška zgled tudi Sloveniji

Nogometni klub Bodø/Glimt, norveški nogometni prvak, je evropsko odkritje lige prvakov. To ni naključje. Pred približno pol leta je Zdenko Verdenik kot predstavnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije predstavil pobudo, ki govori o tem, kako bi v slovenski nogomet na razvojni ravni vrnili osnovni in najpomembnejši del nogometne igre – tehniko.

Gre za pomemben obrat. Namesto favoriziranja discipline, pridnosti in atletskih sposobnosti, ki so že same po sebi samoumevne, bi trenerji v razvojnem obdobju in skozi vse mlajše kategorije več poudarka dajali tehniki in individualnemu razvoju igralcev.

Norveška reprezentanca je za nekaj mesecev prehitela prvaka in se sprehodila do svetovnega prvenstva prek Italijanov, ki jim grozi, da bodo še tretjič zapored svetovno prvenstvo spremljali pred televizijskimi zasloni. Bodø/Glimt? Enako kot drugi Norvežani se je odločil za spremembo sistema igre in razvoja igralcev v akademijah, ker je uvidel, da niso v skladu z evropskimi trendi.

Pri Glimtu so sprejeli odločitev, da iz mladinskega v člansko moštvo vsako leto napreduje vsaj pet najbolj nadarjenih igralcev. Obdržijo le dva, ki sta glede na način igre in za potrebe moštva najbolj ustrezna, pri tem pa upoštevajo tekmovalne uspehe in finance. Druge igralce, ki niso nujno slabši, poskušajo prodati ali posoditi v klube ali okolja, kjer bi se lahko razvijali hitreje kot doma. V tehničnem smislu so od »diagonalnega nogometa« prešli na individualno tehniko razvijanja igre in igralcev.

Ni šlo čez noč, šele po desetletju je sprememba prinesla rezultate, ki jih odražajo številni legionarji. Norvežani so preplavili Evropo in imajo vidne vloge. Ne le v Angliji, kjer sta Erling Haaland in Martin Ødegaard v razredu največjih mojstrov in zvezdnikov, ampak tudi v Španiji, Italiji, Nemčiji, Portugalski, Franciji ... Produkcija in vzgoja igralcev sta bili tako kakovostni in obsežni, da jih je nekaj ostalo še za domačo rabo in za ligo prvakov.

Slovenska reprezentanca s sistemom a la Kek je bila še pred štirimi leti za norveško v nastajanju prehud zalogaj. Tudi na euro je šla Slovenija, Norveška ne. Že takoj po euru so se razmerja sil korenito spremenila.