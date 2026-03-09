  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Gorazda Nejedlyja: Norveška zgled tudi Sloveniji

Erling Haaland in Martin Ødegaard se nista pojavila naključno.
Erling Haaland FOTO: David Klein Reuters
Erling Haaland FOTO: David Klein Reuters
Gorazd Nejedly
 9. 3. 2026 | 22:25
2:29
A+A-

Nogometni klub Bodø/Glimt, norveški nogometni prvak, je evropsko odkritje lige prvakov. To ni naključje. Pred približno pol leta je Zdenko Verdenik kot predstavnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije predstavil pobudo, ki govori o tem, kako bi v slovenski nogomet na razvojni ravni vrnili osnovni in najpomembnejši del nogometne igre – tehniko.

Gre za pomemben obrat. Namesto favoriziranja discipline, pridnosti in atletskih sposobnosti, ki so že same po sebi samoumevne, bi trenerji v razvojnem obdobju in skozi vse mlajše kategorije več poudarka dajali tehniki in individualnemu razvoju igralcev.

Norveška reprezentanca je za nekaj mesecev prehitela prvaka in se sprehodila do svetovnega prvenstva prek Italijanov, ki jim grozi, da bodo še tretjič zapored svetovno prvenstvo spremljali pred televizijskimi zasloni. Bodø/Glimt? Enako kot drugi Norvežani se je odločil za spremembo sistema igre in razvoja igralcev v akademijah, ker je uvidel, da niso v skladu z evropskimi trendi.

Pri Glimtu so sprejeli odločitev, da iz mladinskega v člansko moštvo vsako leto napreduje vsaj pet najbolj nadarjenih igralcev. Obdržijo le dva, ki sta glede na način igre in za potrebe moštva najbolj ustrezna, pri tem pa upoštevajo tekmovalne uspehe in finance. Druge igralce, ki niso nujno slabši, poskušajo prodati ali posoditi v klube ali okolja, kjer bi se lahko razvijali hitreje kot doma. V tehničnem smislu so od »diagonalnega nogometa« prešli na individualno tehniko razvijanja igre in igralcev.

Ni šlo čez noč, šele po desetletju je sprememba prinesla rezultate, ki jih odražajo številni legionarji. Norvežani so preplavili Evropo in imajo vidne vloge. Ne le v Angliji, kjer sta Erling Haaland in Martin Ødegaard v razredu največjih mojstrov in zvezdnikov, ampak tudi v Španiji, Italiji, Nemčiji, Portugalski, Franciji ... Produkcija in vzgoja igralcev sta bili tako kakovostni in obsežni, da jih je nekaj ostalo še za domačo rabo in za ligo prvakov.

Slovenska reprezentanca s sistemom a la Kek je bila še pred štirimi leti za norveško v nastajanju prehud zalogaj. Tudi na euro je šla Slovenija, Norveška ne. Že takoj po euru so se razmerja sil korenito spremenila.

Več iz teme

komentarkolumnaGorazd NejedlyNorveškanogometErling HaalandMartin Odegaard
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gorazda Nejedlyja: Norveška zgled tudi Sloveniji

Erling Haaland in Martin Ødegaard se nista pojavila naključno.
Gorazd Nejedly9. 3. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOBRO JE VEDETI

Spletni goljufi lani v Sloveniji povzročili več kot 40 milijonov evrov škode

Preverite, kako se zavarujete pred spletnimi prevarami, na kaj morate biti pozorni.
9. 3. 2026 | 22:17
21:43
Novice  |  Svet
ALARM ZA TURISTE

Turizem na preizkušnji: ali bo Jadran zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu privabil več turistov?

Hrvaška kot varna oaza: bodo turisti preusmerjeni iz Turčije in Grčije?
9. 3. 2026 | 21:43
21:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

S psom se je sprehajal, nato je prišel še en pes in nastal je velik problem

Moškega je drugi pes ugriznil v roko in zatem pobegnil neznano kam.
9. 3. 2026 | 21:14
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
SAMOREFLEKSIJA

Ujeti v prijaznosti (Suzy)

S prijaznostjo izražamo toplino. Pri manipulaciji gre za toplino, ki je zaigrana.
9. 3. 2026 | 21:00
20:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
TURNO SMUČANJE

Smučal z Jalovca in spregledal luknjo, končalo se je zelo hudo

Ta vikend sta se zgodili dve nesreči pri turnem smučanju. Pri eni je prišlo predvidoma do hujših poškodb.
9. 3. 2026 | 20:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Je vlak postal nova slovenska rutina?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HILTON

Prvi tovrstni hotel na hrvaških otokih

Prvi hotel Hilton na hrvaških otokih
3. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOŠINJ

Na najlepšem hrvaškem otoku iščejo ljudi

Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke mednarodne standarde s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto.
3. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki