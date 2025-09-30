Komentar Gordane Stojiljković: Dostojanstvena smrt

Smrt Vesne Prijatelj, višje medicinske sestre, doktorice informacijskih ved in dolgoletne poznavalke slovenskega zdravstvenega sistema, ki je večkrat javno nastopala kot aktivistka za zakon o prostovoljnem končanju življenja, za to, da bi ljudje v neznosnih bolečinah imeli možnost dostojnega odhoda, znova odpira vprašanje evtanazije. Vesnina prijateljica je le nekaj dni pred njeno smrtjo – v zadnjih letih se je Prijateljeva borila z napredno obliko raka – objavila ganljiv zapis na Facebooku, v katerem je razkrila, da je bila Vesna v hudih bolečinah, neozdravljivo bolna, nepremična in da je v zadnjih dneh poskušala končati svoje življenje. Njena želja je bila jasna: umreti brez bolečin, dostojanstveno in mirno.

»Že leta prej se je odločila, da bo končala svoje življenje, ko bo prehudo. Podpisala je vse ustrezne papirje, ne dovoli reanimacije, kljub temu so vmes dvakrat reanimirali. /…/ V zadnjih dnevih je dvakrat delala samomor, spila je stekleničko morfija /…/ zaradi tega so jo premestili na psihiatrično kliniko /…/ Pa ni duševni bolnik – samo umira in hoče umreti v miru.«

Državljani smo na posvetovalnem referendumu o prostovoljnem končanju življenja aprila lani prižgali zeleno luč za sprejem zakona, ki so ga mnogi dojeli kot prelomnico in upanje za neozdravljivo bolne, ki trpijo neznosne bolečine. A ta v praksi še ne deluje. Ob dejstvu, da so za uveljavitev zakona potrebne komisije, protokoli, nadzor in predvsem zdravniki, ki bi posege izvajali, saj zdravniška prisega zapoveduje prav nasprotno, pa ima Aleš Primc še do 5. oktobra čas, da zbere potrebnih 40.000 podpisov za razpis – tokrat – zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Primc in somišljeniki namreč sprejeti zakon označujejo kot nevaren in nehuman, saj menijo, da odpira vrata zlorabam nad starejšimi in bolniki ter krši temeljne etične in ustavne norme. Zakon, ki naj bi ljudem prinesel miren in dostojanstven konec, tako ostaja v politiko ujeta obljuba. Ljudje, ki so ga pričakovali kot rešitev trpljenja, pa se sprašujejo: ali bo država sploh kdaj zmogla izpeljati, kar je obljubila? Vsaka napaka pomeni življenje ali smrt.