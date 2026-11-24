Knjige so zanimiva reč. V času, ko lahko v nekaj sekundah izvemo skoraj vse, ko nam umetna inteligenca odgovarja hitreje, kot nam uspe postaviti vprašanje, in ko nam družbena omrežja ponujajo mnenja, še preden si ustvarimo lastnega, se še vedno zbiramo na knjižnem sejmu.

Med policami, platnicami, vonjem po papirju in ljudmi, ki verjamejo, da je vredno nekaj ur preživeti v družbi besed. Morda je prav v tem nekaj upanja za našo družbo. Branje ni samo kulturna navada, temveč vprašanje prihodnosti. Radi poudarjamo, da smo narod z bogato knjižno tradicijo, da imamo svoj jezik, Prešerna, Trubarja in Cankarja. Toda ali smo tudi narod, ki zares bere? Pismenost ni zgolj sposobnost, da preberemo napis na embalaži ali navodila za uporabo. Je sposobnost razumeti, povezovati, dvomiti, presojati in prepoznati, kdaj nas nekdo prepričuje z dejstvi in kdaj zgolj z lepo zapakiranimi neumnostmi.

Dobra knjiga je tista, ki nas ne pusti ravnodušne. Včasih nas nasmeji, drugič razjezi, tretjič potolaži. Lahko nam širi obzorja ali pa nam nastavi ogledalo. Ni nujno, da je nagrajena ali polna zapletenih besed. Včasih je najboljša knjiga tista, ob kateri pozabimo pogledati na telefon. In to je danes že skoraj literarni dosežek!

Knjiga nas uči potrpežljivosti. Ne moremo je prebrati s hitrostjo, s katero preletimo naslov na zaslonu. Zahteva naš čas, pozornost in nekaj tišine. V zameno nam ponudi prostor za lastne misli. Ne pove nam, kaj naj mislimo, temveč pomaga, da sploh začnemo misliti. Knjižni sejem zato ni le tržnica zgodb in papirja. Je srečanje idej, generacij, avtorjev in bralcev. Je priložnost, da knjigo podarimo otroku, prijatelju ali sebi. Morda celo človeku, ki trdi, da nima časa za branje. Takšnemu bi lahko podarili kratko knjigo. Za začetek. Brez pritiska.

Zaradi knjige ne bomo postali pametnejši čez noč, a morda bomo zato svet razumeli nekoliko bolje. Če želimo pismeno, razgledano in svobodno družbo, moramo branje negovati doma, v vrtcih, šolah, knjižnicah in javnem prostoru. Otroci namreč ne bodo vzljubili knjig zato, ker jim bomo rekli, da je branje koristno, ampak zato, ker bodo videli odrasle, ki v branju uživajo.