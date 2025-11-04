  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Gordane Stojiljković: Ne splača se

Kaj to sporoča morebitnim drugim žrtvam, ki bi želele spregovoriti?
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/iStockphoto 
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/iStockphoto 
Gordana Stojiljković
 4. 11. 2025 | 22:25
2:34
A+A-

Glede na nerazumna dejanja francoskih pravosodnih organov, ki so zavrnili zahtevo ljubljanskega okrožnega sodišča za prijetje in predajo lažnega budističnega lame, ki je v Sloveniji obtožen treh kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok, se vse bolj poraja vprašanje, ali bo obtoženi spolni predator otrok sploh kdaj odgovarjal za svoja pritlehna dejanja, ki jih je izvajal pod krinko zdravljenja s polaganjem rok.

Ne le da ga ne želijo izročiti, tudi izvedbo predobravnavnega naroka prek videokonference, na katerem bi moral obtoženi reči le »kriv sem« ali pa »nisem kriv«, so zavrnili kar dvakrat. Očitno je edina pot, po kateri bi morda lahko sedel na zatožno klop, prenos sojenja v Francijo. A Katja, ena od treh njegovih »pravnih« žrtev, medtem ko jih je bilo po pričevanjih članov budistične kongregacije v Sloveniji na desetine, si tega ne želi.

Pravi, da so se kazniva dejanja dogajala v Sloveniji, zato bi bilo prav, da mu sodijo tukaj. Sploh ker v Franciji ta dejanja omalovažujejo. Recimo z izgovorom, da bi mu bila z izročitvijo kršena pravica do družinskega življenja. Najbolje, da zdaj tudi za morilce upoštevamo, da imajo doma otroke in ženo. Ali pa da niso najboljšega zdravja. A francoski izvedenec medicine je ocenil, da bi zmogel pot do Slovenije. Kljub zdravstvenim težavam tudi brez težav potuje na Madžarsko.

Kaj to sporoča morebitnim drugim žrtvam, ki bi želele spregovoriti?

Še najhujši pa je izgovor, da naj bi se kazniva dejanja odvijala že pred leti. Pa kaj potem? Njegove žrtve se bodo s posledicami njegovih dejanj soočale vse življenje. Bojijo se tudi, da bi ga v Franciji enostavno oprostili. Čeprav so ga prav v Franciji za spolno zlorabo dečka in deklice že obsodili. In čeprav v sodbi stoji pomembno določilo, da ima dosmrtno prepoved ukvarjanja z mladoletnimi otroki. A ne on ne francoski pravosodni organi tega ne upoštevajo. Zato pa lama na svojem družbenem omrežju redno blati tako Katjo kot Jimmyja, ki ju je kot mladoletna posvojil, nato pa ju do najstniških let spolno zlorabljal.

Bo njuna zgodba le še ena v vrsti, ki ne bo doživela epiloga? Kaj tovrstno izigravanje sporoča morebitnim drugim žrtvam, ki bi želele spregovoriti? Da se ne splača in naj bodo raje tiho.

Več iz teme

Gordana Stojiljkovićkolumnakomentar
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

In vendar se premika ...

O dolgotrajni oskrbi.
Aljana Fridauer Primožič4. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gordane Stojiljković: Ne splača se

Kaj to sporoča morebitnim drugim žrtvam, ki bi želele spregovoriti?
Gordana Stojiljković4. 11. 2025 | 22:25
22:01
Lifestyle  |  Stil
TEST

Ta telefon je iz generacije v generacijo boljši (FOTO)

Honor 400 pro ponuja odlično razmerje med vrhunskimi zmogljivostmi in ne prehudo ceno: nadgradili so tako rekoč vse in poskrbeli še za celo vrsto uporabnih funkcij UI.
Staš Ivanc4. 11. 2025 | 22:01
21:37
Novice  |  Slovenija
DRŽAVNI ZBOR

Konec krompirja za drobiž: novi zakon bi prepovedal prodajo hrane pod nabavno ceno

Takšne akcije naj bi se dogajale predvsem pri mesu, sadju in zelenjavi, kjer so trgovci z izjemnimi popusti skušali pritegniti pozornost.
4. 11. 2025 | 21:37
21:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDA PROMETNA NESREČA

Tragedija na Šmarješki cesti: na prehodu trčil v 56-letno peško, umrla na kraju

Vse okoliščine nesreče policisti PU Novo mesto še preiskujejo.
4. 11. 2025 | 21:33
21:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
STARI ZNANEC POLICIJE

Primož zanika, da je požigal po Rožniku (FOTO)

Primož Koman, ki naj bi pobegnil s kolesom, zanika, da je zanetil ogenj.
Aleksander Brudar4. 11. 2025 | 21:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki