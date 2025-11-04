Komentar Gordane Stojiljković: Ne splača se

Glede na nerazumna dejanja francoskih pravosodnih organov, ki so zavrnili zahtevo ljubljanskega okrožnega sodišča za prijetje in predajo lažnega budističnega lame, ki je v Sloveniji obtožen treh kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok, se vse bolj poraja vprašanje, ali bo obtoženi spolni predator otrok sploh kdaj odgovarjal za svoja pritlehna dejanja, ki jih je izvajal pod krinko zdravljenja s polaganjem rok.

Ne le da ga ne želijo izročiti, tudi izvedbo predobravnavnega naroka prek videokonference, na katerem bi moral obtoženi reči le »kriv sem« ali pa »nisem kriv«, so zavrnili kar dvakrat. Očitno je edina pot, po kateri bi morda lahko sedel na zatožno klop, prenos sojenja v Francijo. A Katja, ena od treh njegovih »pravnih« žrtev, medtem ko jih je bilo po pričevanjih članov budistične kongregacije v Sloveniji na desetine, si tega ne želi.

Pravi, da so se kazniva dejanja dogajala v Sloveniji, zato bi bilo prav, da mu sodijo tukaj. Sploh ker v Franciji ta dejanja omalovažujejo. Recimo z izgovorom, da bi mu bila z izročitvijo kršena pravica do družinskega življenja. Najbolje, da zdaj tudi za morilce upoštevamo, da imajo doma otroke in ženo. Ali pa da niso najboljšega zdravja. A francoski izvedenec medicine je ocenil, da bi zmogel pot do Slovenije. Kljub zdravstvenim težavam tudi brez težav potuje na Madžarsko.

Kaj to sporoča morebitnim drugim žrtvam, ki bi želele spregovoriti?

Še najhujši pa je izgovor, da naj bi se kazniva dejanja odvijala že pred leti. Pa kaj potem? Njegove žrtve se bodo s posledicami njegovih dejanj soočale vse življenje. Bojijo se tudi, da bi ga v Franciji enostavno oprostili. Čeprav so ga prav v Franciji za spolno zlorabo dečka in deklice že obsodili. In čeprav v sodbi stoji pomembno določilo, da ima dosmrtno prepoved ukvarjanja z mladoletnimi otroki. A ne on ne francoski pravosodni organi tega ne upoštevajo. Zato pa lama na svojem družbenem omrežju redno blati tako Katjo kot Jimmyja, ki ju je kot mladoletna posvojil, nato pa ju do najstniških let spolno zlorabljal.

Bo njuna zgodba le še ena v vrsti, ki ne bo doživela epiloga? Kaj tovrstno izigravanje sporoča morebitnim drugim žrtvam, ki bi želele spregovoriti? Da se ne splača in naj bodo raje tiho.