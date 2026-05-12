Komentar Gordane Stojiljković: Prepoved približevanja

Pred dobrim tednom sta se samo na območju Šiške zgodila dva huda incidenta nasilja nad ženskami, vsaj v enem primeru – pa niti ne gre za partnerski odnos, kot je to običajno, ker je napadalec brat žrtvinega partnerja – se je na napad ostro odzvala odvetnica žrtve, ki je javnost obvestila, da je bil storilcu predhodno izrečen ukrep prepovedi približevanja. Kot je povedala, je ukrep redno kršil, vsakič so sproti obveščali policijo, ta pa nič. Še več, v tem tednu je bil ukrep prepovedi približevanja izrečen kar 13 osebam.

Ukrep prepovedi približevanja žrtvi nasilja je lahko učinkovit ukrep, a le pod pogojem, da ga storilec ne krši. Storilcu nedvoumno pove, da je stik prepovedan in da ima nadaljnje ravnanje posledice. Če storilec krši ukrep, lahko policija ukrepa hitreje, ker obstaja že dokumentirana prepoved. Mnoge žrtve prvič dobijo obdobje relativne varnosti, da uredijo bivanje, pravno pomoč, psihološko podporo ali zaščito otrok. Kršitve prepovedi ustvarijo sled dogodkov, kar je pomembno pri kasnejših sodnih postopkih. Pri nekaterih storilcih avtoriteta države dejansko zmanjša občutek nadzora nad žrtvijo.

Izredno pomembno je, da tudi policija opravi svojo domačo nalogo.

A vsi vemo, da obstajajo tudi hudo obsesivni ali posesivni storilci, ki žrtev vidijo kot svojo lastnino, ki prepoved razumejo kot provokacijo. Storilci, ki so že prej ignorirali pravila. Ki so bili že prej nasilni, ki so zalezovali, grozili, kršili sodne odločbe. Zato je izredno pomembno, da tudi policija opravi svojo domačo nalogo. Da se odzove na vsak klic, da storilca vsakič znova sankcionira. Da ga pripre. V takšnih primerih je namreč potreben bistveno strožji režim zaščite. In vsakič znova se na koncu fokus usmeri v žrtev – kako naj se zaščiti, morebitna namestitev v varno hišo, namesto da bi nasilneža enostavno strpali za zapahe. Vsakič znova. Ob vsaki kršitvi. Tako pa papir vse prenese. Tudi prepovedi približevanja, zapisnike in ocene ogroženosti.

Nalijmo si čistega vina: če bi policija vsaj v tem drugem primeru opravila svojo domačo nalogo, nasilnež ne bi imel priložnosti, da bi »po celem telesu večkrat zabodel partnerko svojega brata na naslovu, za katerega mu je bila izrečena prepoved približevanja«.