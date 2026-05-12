  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Gordane Stojiljković: Prepoved približevanja

Izredno pomembno je, da tudi policija opravi svojo domačo nalogo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Gordana Stojiljković
 12. 5. 2026 | 22:25
2:40
A+A-

Pred dobrim tednom sta se samo na območju Šiške zgodila dva huda incidenta nasilja nad ženskami, vsaj v enem primeru – pa niti ne gre za partnerski odnos, kot je to običajno, ker je napadalec brat žrtvinega partnerja – se je na napad ostro odzvala odvetnica žrtve, ki je javnost obvestila, da je bil storilcu predhodno izrečen ukrep prepovedi približevanja. Kot je povedala, je ukrep redno kršil, vsakič so sproti obveščali policijo, ta pa nič. Še več, v tem tednu je bil ukrep prepovedi približevanja izrečen kar 13 osebam.

Ukrep prepovedi približevanja žrtvi nasilja je lahko učinkovit ukrep, a le pod pogojem, da ga storilec ne krši. Storilcu nedvoumno pove, da je stik prepovedan in da ima nadaljnje ravnanje posledice. Če storilec krši ukrep, lahko policija ukrepa hitreje, ker obstaja že dokumentirana prepoved. Mnoge žrtve prvič dobijo obdobje relativne varnosti, da uredijo bivanje, pravno pomoč, psihološko podporo ali zaščito otrok. Kršitve prepovedi ustvarijo sled dogodkov, kar je pomembno pri kasnejših sodnih postopkih. Pri nekaterih storilcih avtoriteta države dejansko zmanjša občutek nadzora nad žrtvijo.

Izredno pomembno je, da tudi policija opravi svojo domačo nalogo.

A vsi vemo, da obstajajo tudi hudo obsesivni ali posesivni storilci, ki žrtev vidijo kot svojo lastnino, ki prepoved razumejo kot provokacijo. Storilci, ki so že prej ignorirali pravila. Ki so bili že prej nasilni, ki so zalezovali, grozili, kršili sodne odločbe. Zato je izredno pomembno, da tudi policija opravi svojo domačo nalogo. Da se odzove na vsak klic, da storilca vsakič znova sankcionira. Da ga pripre. V takšnih primerih je namreč potreben bistveno strožji režim zaščite. In vsakič znova se na koncu fokus usmeri v žrtev – kako naj se zaščiti, morebitna namestitev v varno hišo, namesto da bi nasilneža enostavno strpali za zapahe. Vsakič znova. Ob vsaki kršitvi. Tako pa papir vse prenese. Tudi prepovedi približevanja, zapisnike in ocene ogroženosti.

Nalijmo si čistega vina: če bi policija vsaj v tem drugem primeru opravila svojo domačo nalogo, nasilnež ne bi imel priložnosti, da bi »po celem telesu večkrat zabodel partnerko svojega brata na naslovu, za katerega mu je bila izrečena prepoved približevanja«.

Več iz teme

komentarkolumnaGordana Stojiljković
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Išči, floki ...

O iskanju novega mandatarja.
Aljana Fridauer Primožič12. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gordane Stojiljković: Prepoved približevanja

Izredno pomembno je, da tudi policija opravi svojo domačo nalogo.
Gordana Stojiljković12. 5. 2026 | 22:25
22:07
Novice  |  Slovenija
BOGATA PONUDBA

Prav po filmsko v Mozirskem gaju cvetje, psi in starodobniki (FOTO)

Bogata ponudba v parku ob Savinji, obeta se pisana sezona. Poklon prostovoljcem, ki so po poplavah poskrbeli za obnovo.
Jože Miklavc12. 5. 2026 | 22:07
22:01
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSKA ZGODBA

Boris Starc je na kolesu še kako mlad. Pri 80. je vsaka pomlad nov začetek kolesarske sezone

Ko ga danes vidim na cesti, mi je jasno nekaj zelo preprostega: nekateri ljudje ne kolesarijo zato, ker morajo, ampak zato, ker so to, kar so.
Miroslav Cvjetičanin12. 5. 2026 | 22:01
21:56
Šport  |  Športni trači
MEMPHIS GRIZZLIES

Umrl mladi košarkar lige NBA, star je bil komaj 29 let

Brandon je bil izjemen soigralec in še boljši človek, so zapisali v njegovem klubu.
12. 5. 2026 | 21:56
21:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
USODEN VZPON

Pogrešana planinca po izbruhu vulkana našli objeta pod skalami: »Vedela sta, da je vzpon prepovedan«

Singapurska planinca sta kljub opozorilom o nevarnosti odšla na območje aktivnega vulkana Dukono, kjer ju je po izbruhu zasul skalni podor.
Kaja Grozina12. 5. 2026 | 21:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kdo na cesti tvega največ: mladi ali starejši motoristi?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kdo na cesti tvega največ: mladi ali starejši motoristi?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Danes plačujejo manj kot prej

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
POLETNE OBLEKE

Poletje v zemeljskih tonih: moda, ki diha z vami

Poletje letos ne pozna pravil, pozna pa občutek lahkotnosti, ko si zjutraj oblečeš ohlapno laneno srajco, kratke hlače iz mehkega bombaža in veš, da bo obleka delovala od prve kave do večernega koktajla na terasi.
12. 5. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki vse obrne na glavo

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
12. 5. 2026 | 12:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko povezava ne dohaja več: kako do hitrosti brez čakanja

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

»To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Portorož bo gostil razpravo, ki bi lahko spremenila pravila igre

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki