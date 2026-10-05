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Komentar Jerneja Suhadolnika: Čarovnik Luka

Letos bo okrog Dončića manj romantike in več odgovornosti.
FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Gary A. Vasquez Imagn Images Via Reuters Connect
Jernej Suhadolnik
 5. 10. 2026 | 22:25
2:40
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Nova sezona lige NBA še ne diha s polnimi pljuči, pa je Luka Dončić že dobil eno najlepših pohval, kar jih lahko dobi napadalec. Ne od navijača iz Slovenije, ne od marketinškega oddelka Lakersov in ne od nekoga, ki na YouTubu reže njegove podaje v počasnem posnetku, ampak od obrambnega specialista med košarkarji. Matisse Thybull je med najboljšimi branilci lige in ve, kaj pomeni stati pred najboljšimi napadalci na svetu.

Priznal je, da so treningi Lakersov zaradi Dončića in Austina Reavesa zahtevnejši od tekem. To je stavek, ki ga v Los Angelesu lahko nalepijo na vrata slačilnice. Če imaš na treningu dva igralca, zaradi katerih obrambni specialist razmišlja o življenju, potem si na pravi poti.

Jernej Suhadolnik FOTO: Blaž Samec
Jernej Suhadolnik FOTO: Blaž Samec
Tudi zato bo letos okrog Dončića manj romantike in več odgovornosti. Luka ni več le čudežni deček iz Madrida, ni več genialni fant iz Dallasa, ki je moral vsako pomlad razlagati, zakaj so drugi preslabi, obramba prepočasna, uprava zmedena in sodniki slepi. Zdaj je v Los Angelesu. V mestu, kjer iz zvezdnika v dveh tednih naredijo kralja, v tretjem tednu pa ga vprašajo, zakaj še nima prstana.

LA Lakers imajo prenovljeno zasedbo, pripravljalne tekme so že tu, redni del se začne 22. oktobra. V Sacramentu bodo najprej preverili, kdo zna igrati in kdo zna le lepo izgledati v opremi Lakersov. Za zdaj so varni Dončić, Reaves in Walker Kessler, drugi si bodo morali izboriti minute.

Najpomembnejše vprašanje ni, kdo bo peti igralec začetne peterke, pač pa, ali je napočil čas, da Dončić lov na individualno veličino spremeni v lov na lovoriko. To ne pomeni, da mora postati »manj Luka«. Nasprotno. Še vedno mora čarati, menjavati ritem, brati igro kot šahist in iz branilcev delati turiste. Toda hkrati mora razumeti, da se prstani ne delijo za najlepše podaje, najbolj užaljene poglede proti sodnikom in 38 točk v porazu.

Dončić je dovolj dober, da je najboljši igralec prvaka. To ni več vprašanje. Vprašanje je, ali bo dovolj dolgo miren, dovolj voditeljski in dovolj neizprosen, da bodo tudi drugi okrog njega verjeli, da je naslov realnost, ne slovenska želja ob treh zjutraj. Luka prvič zares vstopa v sezono, v kateri se ne sprašujemo več, kako velik je, pač pa, ali je pripravljen vzeti največje.

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