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Komentar Jerneja Suhadolnika: Denar je gorivo, toda ni volan

Nogomet je dovolj pobalinska igra, da lahko opozori nase tudi revnejši, bolj trmast in bolj lačen.
Olimpija:Radomlje FOTO: NZS
Olimpija:Radomlje FOTO: NZS
Jernej Suhadolnik
 31. 8. 2026 | 22:25
2:44
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Če bi v nogometu odločal samo denar, bi Celje po gostovanju v Grosupljem zahtevalo ponovitev tekme, Olimpija pa bi v Domžalah vložila pritožbo zaradi neprimernega razmerja med proračunom in izidom. Toda nogomet je dovolj pobalinska igra, da lahko opozori nase tudi revnejši, bolj trmast in bolj lačen.

Zadnje kolo slovenskega prvenstva je ponudilo lekcijo za vse, ki mislijo, da je mogoče na igrišče poslati bančni izpisek. Brinje je premagalo prvake Celjane s 4:1. Ne z 1:0 po odbiti žogi, ne po srečnem kotu v 93. minuti, ampak s štirimi goli. Celjani so nekaj dni prej nesrečno ostali pred vrati sanjske lige prvakov, čeprav so bili boljši od Slovana iz Bratislave, morda niso spali vse do obiska severne Dolenjske.

Spoznali so nogomet v najbolj kruti obliki. Lahko imaš denar, tuj kapital, resen ustroj, dobre igralce in evropske sanje. Potem pride Brinje in te opomni, da se tekma začne z 0:0, ne z višino proračuna. Grosupeljčani delajo odlično s skromnim proračunom.

Poučen je tudi primer Olimpije. Ta je izpadla iz pokala v Trbovljah, kar je uradna spletna stran Ljubljančanov zapisala tako suho, kot bi šlo za vremensko napoved. Nato ni zabila gola pri zadnjeuvrščenih Radomljah. Proračun v takšnem primeru ne pomaga. Lahko kupiš igralce, strokovni štab, avtobus, analitika, psihologa in tri ljudi, ki razlagajo, kaj pomeni visoki presing. Ne moreš pa kupiti gola, ko se klub in z njim ekipa znotraj lastne glave spremeni v sudoku.

Brez denarja seveda ni resnega nogometa – razen v otroških spominih in govorih funkcionarjev pred občinskimi volitvami. Denar je gorivo, toda ni volan. Še manj je srce, živci in občutek, da moraš proti manjšemu tekmecu najprej zavihati rokave, šele potem kazati grb.

Veliki klubi običajno preživijo, in tudi tokrat bodo. Dobro je le, da jih slovenska liga opomni, da se nogomet ne igra v bilancah, temveč na travi. Tam je žoga okrogla, vratarji imajo svoje dneve, manjši klubi pa največjo motivacijo prav takrat, ko veliki mislijo, da je dovolj že to, da so veliki. Pri tem je ključno zaupanje v stroko, to je navsezadnje konec tedna potrdilo tudi vseh pet uspešnih prvoligašev: Brinje, Bravo, Radomlje, Koper in (vse bolj) vodilni Maribor.

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