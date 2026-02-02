Komentar Jerneja Suhadolnika: Evropa našla odgovor

Nogomet je pomembna stvar, ki presega okvire športa in družabnega življenja. Mojstrovine nogometašev in lucidne poteze trenerjev so bistvo spektakla na igrišču, toda nogomet je še močnejši in vplivnejši – ob igrišču.

Nedavno so britanski mediji poročali o klicu predsednika Uefe Aleksandra Čeferina v Izrael, s katerim je ustavil rušenje nogometnih igrišč na Zahodnem bregu, čeprav je izraelska vlada že sprejela odlok o njihovi rušitvi. Plemenita poteza, ki ima na videz simbolen pomen, govori o tem, da je mogoče prek nogometa omiliti trpljenje ljudi tudi na najzahtevnejših območjih za življenje.

V zadnjih letih je spoznal lepote nogometne igre tudi najbolj zvezdniški predsednik na svetu – Donald Trump. Ob inavguraciji je zatrdil, da je bilo na neki način dobro, da so mu »ukradli« zmago na volitvah leta 2020, saj da v nasprotnem primeru ne bi mogel predsedovati ZDA v času svetovnega prvenstva v nogometu.

Celo nekateri glasovi na upehani stari celini so začutili, da bi lahko prek nogometa pritisnili na ameriškega predsednika, ki Evropo drži v šahu v Ukrajini, na Grenlandiji, pri carinah, dolarju kot rezervni valuti in celo pri smislu za oblačenje, saj Trump ne nosi naključno opazno preširoke in na videz prevelike številke oblek. Le kdo se ne bi bal samozavestnega, 190 cm visokega hrusta, ki v preveliki obleki deluje kot resnični velikan?

Nekatera imena iz Nemčije, Danske, Norveške in še od kod so Evropejcem predlagala bojkot letošnjega mundiala, toda športni dogodek leta je na varnem. Športni motiv presega ideološkega, četudi nas ločijo do turnirja dobri štirje meseci in kdo ve, kje vse bi se lahko še zaostrilo.

Bolj pomembno sporočilo prinaša ideja za »orožje«, ki bi ga uporabila EU proti ZDA. Tekmeca lahko udariš le tam, kjer ga to zaboli. Trump se Evrope ne boji niti na bojišču niti v trgovinski vojni: odhod evropskih vojakov na Grenlandijo je pospremil z besedami, češ da bosta zdaj tam namesto ene dve konjski vpregi, morebiten trgovinski odgovor EU pa je komentiral še bolj sočno: »Macronu bom uvedel stoodstotne carine na njegova vina in bo tišina.« Bolj verjetno bi ponosnega Trumpa osebno prizadel – tačas resda neverjeten – evropski bojkot mundiala.