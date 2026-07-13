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Komentar Jerneja Suhadolnika: Nogomet ali politika?

Manjši lahko sanjajo že zdaj, med njimi je tudi Slovenija.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tvspored-service T
Fotografija je simbolična. FOTO: Tvspored-service T
Jernej Suhadolnik
 13. 7. 2026 | 22:25
2:47
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Svetovno prvenstvo so komaj razširili na 48 reprezentanc, pa Fifa že razmišlja o mundialu s 64 ekipami. Predsednik Gianni Infantino je idejo zapakiral v všečen stavek, da mora biti svetovno prvenstvo pripravljeno za ves svet, ne le za Evropo in Južno Ameriko. Vsaka država naj ima pravico sanjati, pravi prvi mož Fife.

Prav v tem se skriva past. Sanje so najlepši del igre, ko pa jih začneš množiti po pisarniških tabelah, televizijskih pogodbah in političnih interesih, se spremenijo v urnik, ki ga ne zdržijo ne igralci ne gledalci. Mundial z 48 reprezentancami je bil velik poseg v tradicijo, tri od najslabših štirih ekip vseh časov so igrale letos v ZDA, Mehiki in Kanadi. Mundial s 64 reprezentancami bi bil nekaj drugega: nova definicija svetovnega prvenstva.

Infantinova logika ni brez temelja. Nogomet se razvija tudi zunaj starih središč moči, razlika med velikimi in majhnimi se manjša, več držav zna igrati, več reprezentanc ima kakovost. Če manjšim državam nikoli ne odpreš vrat, jim res jemlješ del motivacije.

Toda obstaja tudi druga resnica. Več ni vedno bolje, saj so že letos prišli zraven »palčki« Haiti, Curaçao in podobni. Če svetovno prvenstvo razširiš preveč, razredčiš prav tisto, zaradi česar je največje tekmovanje tako posebno. Evropske kvalifikacije bi izgubile napetost, koledar bi postal še težji, vrhunski igralci bi plačali račun za ambicije funkcionarjev. Nogomet ni samo vprašanje dostopnosti, ampak tudi vprašanje mere.

Manjši lahko sanjajo že zdaj, med njimi je tudi Slovenija.

Zato to ni vojna med Fifo in Uefo, temveč spor med dvema pogledoma na prihodnost igre. Fifa vidi globalno širitev in nove trge. Uefa vidi nevarnost inflacije, razvrednotenih kvalifikacij in prenatrpanega urnika. Zvezi sodelujeta v več projektih, toda njun pogled na nogomet se vendarle močno razlikuje – Uefa je bolj nogomet, Fifa je bolj politika.

Vprašanje ni, ali smejo manjše države sanjati. Seveda smejo, toda to lahko počnejo že zdaj, med njimi tudi Slovenija (2002, 2010). Vprašanje je, ali mora vsake sanje takoj prevzeti TV-kamera. Svetovno prvenstvo mora ostati svetovno, toda tudi prvenstvo. Če bo nekoč na njem igrala tretjina članic Fife, bo res večje, zagotovo pa ne boljše in posledično bolj zanimivo.

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