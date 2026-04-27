Komentar Jerneja Suhadolnika: V Nemčiji država, pri nas Grosuplje

Nemce je vznemirila napoved obrambnega ministra, da bodo morali moški, stari 17 let in več, pridobiti odobritev za bivanje v tujini, daljše od treh mesecev. Gre za del novega zakona, s katerim želi Nemčija pridobiti 260.000 aktivnih vojakov. V Ukrajini imajo večje težave, od ruske invazije jo je zapustilo že osem milijonov prebivalcev. Nemški obrambni minister Pistorius je pozneje omilil izjavo, toda smer, v katero gre Nemčija, je predvidljiva.

Slovenija je v primerjavi z Nemčijo tipični palček, zato ima več izzivov. Od ključnih, kakršno predstavlja (ne)vzdržnost pokojninske blagajne, do manj usodnih, kot je konkurenčnost nogometa v primerjavi s tujino. V zadnjem času zaseda razpravo v nogometni družini t. i. pravilo U-21, po katerem mora vsak klub 1. SNL tekmo začeti z najmanj enim igralcem, ki ima pravico igranja v izbrani vrsti U-21. Nogometna zveza želi pomagati selektorjem, spomin na obdobje, ko je moral nekdanji selektor U-21 Primož Gliha reprezentante jemati iz 2. SNL, ni prijeten. Sosedi? Hrvati, Srbi, Avstrijci in Madžari želijo doseči podobno.

Le Italijani tega pravila ne poznajo. Ni čudno, da je Inter v tej sezoni igral z najstarejšim kadrom med vsemi v ligi prvakov in ga je v 1/16 finala izločil Bodø/Glimt. Ob tem smo v Zenici videli eno najslabših reprezentanc Italije vseh časov, v majicah BiH pa sta blestela 21-letni Esmir Bajraktarević in 18-letni Kerim Alajbegović.

Ni čudno, da sta Italijo zmlela mlada nogometaša Bosne.

Če bi tudi pri nas zaostrili pravilo U-21 na način, da bi en tovrstni nogometaš moral začeti tekmo, eden pa jo končati, bi bilo manj »zlorab« v slogu Celja. Državni prvaki ne pošiljajo v orbito vzgojnih signalov z menjavami vratarja v 1. minuti tekem; 20-letni Luka Kolar ima letos v nogah sedem nastopov v 1. SNL, skupaj manj kot deset minut.

V tem kontekstu je sporočilno, da si je naziv uspešnice sezone prislužil NK Brinje. Grosupeljčani so med vsemi polfinalisti pokala NZS začeli tekmo z največ mladimi nogometaši. Bravo, Aluminij in Radomlje so začeli s po enim, Brinje s štirimi; to so bili Jaka Zrnec (letnik 2006), Kevin Benkić (2005), Vid Hojc (2005) in Nejc Klašnja (2004). Na poti do finala so šokirali tudi Maribor in Olimpijo.