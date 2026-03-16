NA KOŽO

Komentar Jerneja Suhadolnika: Vojna in nogomet

Naslednji dan se je oglasil Trump in demantiral Infantina, ki je izpadel naivno.
Donald Trump FOTO: Nathan Howard Getty Images Via Afp
Jernej Suhadolnik
 16. 3. 2026 | 22:25
2:28
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se Natu ne piše dobro, če druge članice alianse ne bodo sodelovale pri »varovanju Hormuške ožine«. Koalicija Izraela in ZDA namreč ne zmore zagotoviti varnega prehajanja naftnih in plinskih tankerjev, Iranci spuščajo mimo le plovila iz držav, s katerimi se ne želijo ali ne upajo zapletati, kakršna je denimo Kitajska.

Kot smo že vajeni, Evropejci ne znajo odgovoriti enotno. Nekateri nasprotujejo vsaki Trumpovi izjavi, drugi so poslali vojaške ladje v bližino Cipra. Takšnih, ki bi poslali floto prav v Hormuško ožino, najbrž ne boste našli. Če bi se Trump »za kazen« odpovedal Natu, bi se morala Evropa znajti sama celo v vojni z Rusijo.

Marsikdo bi se ob tem vprašal, kakšno povezavo ima to s športom. V aktualni iranski krizi sta povezana tudi vojna in – nogomet. Nogometna reprezentanca Irana se je med prvimi uvrstila na svetovno prvenstvo, ki bo od 11. junija do 19. julija na tleh Mehike, Kanade in ZDA. Vse odtlej različni mediji ugibajo, kako varna bo izbrana vrsta Irana v Ameriki.

Polemika se je dodatno razvnela po izraelsko-ameriškem napadu na Iran. Trump je sprva dejal, da mu je vseeno, ali bodo Iranci igrali na letošnjem športnem dogodku številka ena. Odzval se je predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino in razkril, da je nato govoril s Trumpom, ki mu je zagotovil, da bodo Iranci lahko prišli v ZDA in nemoteno igrali tekme skupinskega dela mundiala; gre za dvoboja v Los Angelesu (tekmici Irana bosta Nova Zelandija in Belgija) in dvoboj v Seattlu (Egipt). Naslednji dan se je vnovič oglasil Trump in demantiral Infantina, ki je izpadel naivno in smešno: »Bolje, da Iranci ne prihajajo k nam, saj to zanje najbrž ne bi bilo varno.« Infantino odtlej ne komentira več tematik, ki so povezane z ameriškim predsednikom.

Tudi Iranci ne vedo povsem, kaj si želijo: najprej niso bili prepričani, ali junija sploh želijo v Kalifornijo, po Trumpovi zadnji izjavi pa so odvrnili, da jih nobena država ali posameznik ne more izključiti s prvenstva ... Vsekakor se nam obeta negotova kadrovska podoba mundiala in naj še kdo reče, da nogomet ni najpomembnejša postranska stvar na svetu.

Donald Trump, nogomet, vojna, Iran, Gianni Infantino
NA KOŽO

