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Komentar Jerneja Suhadolnika: Zlatko in Dare

Prihaja najtežji del: iz nostalgije bo treba narediti rezultat.
Zlatko Zahovič in Darko Milanič. FOTO: Marko Pigac
Zlatko Zahovič in Darko Milanič. FOTO: Marko Pigac
Jernej Suhadolnik
 22. 6. 2026 | 22:25
2:38
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Če bi v Mariboru merili srčni utrip mesta, bi se kazalec zadnje dni najbrž ustavil nekje med dramatično paniko, nostalgijo in novo evforijo. Štajerci so najprej vrnili v klub legendarnega direktorja Zlatka Zahovića, nato še uspešnega trenerja Darka Milaniča, v Ljudskem vrtu je čez noč nastala zgodba, kakršne slovenski nogomet že dolgo ni imel. To ni zgolj kadrovska poteza. To je vrnitev dvojca, ki je nekoč znal iz Maribora narediti evropski klub, iz domače lige pa tekmovanje, v katerem so se nasprotniki v Maribor vozili z neprijetnim občutkom v želodcu.

Prihaja najtežji del: iz nostalgije bo treba narediti rezultat.

Zahović in Milanič seveda nista jamstvo za čudež, gotovo pa sta jamstvo za red, hierarhijo, zahtevnost in nogometno logiko, ki je v Mariboru v najboljših časih pomenila več kot kateri koli proračun. Zahović ve, kaj pomeni športni del kluba, Milanič ve, kako je biti trener v mestu, kjer je remi lahko že mala kriza, poraz pa skoraj lokalna naravna nesreča.

Zlatko Zahovič in Darko Milanič. FOTO: Marko Pigac
Zlatko Zahovič in Darko Milanič. FOTO: Marko Pigac

Maribor je prejšnjo sezono končal na tleh, brez Evrope, s petim mestom in bolečim pokalnim zdrsom proti Brinju. Zato je vrnitev starega dvojca tudi priznanje, da je šlo nekaj hudo narobe. Novi turški kapital gotovo lahko pomaga, toda denar sam ne bo zabijal golov, ne bo zapiral prostora med linijami in ne bo ustvarjal zmagovalne miselnosti. To morajo narediti ljudje. In prav zato je bilo Zahovićevo sporočilo, da je bil Milanič edina izbira lastnika, zelo pomembno. Če so se pri tem ujeli kapital, disciplina in nogometna pamet, ima Maribor prvič po dolgem času resen temelj za nekaj več.

Ob tem se v slovenski ligi obeta sezona, ki bi lahko bila izjemno zanimiva. Celje lovi novo evropsko jesen, Olimpija mora dokazati, da zna živeti s pritiskom, vrača se prekmurski derbi, Grosuplje bo prvič okusilo prvo ligo. Toda slovensko prvenstvo brez močnega Maribora ni pravo prvenstvo. Lahko je urejeno, lahko je tekmovalno, toda nima istega električnega naboja.

Tudi zato je dobro, da se je v Ljudskem vrtu spet prižgala luč. Zdaj sledi težji del: iz nostalgije bo treba narediti rezultat, pretekli uspehi bodo hitro pozabljeni. V Mariboru dobro vedo, zakaj pravijo – bog je rezultat. In ta bog bo Zahovića in Milaniča sodil hitreje kot kogar koli drugega.

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nogometDarko MilaničZlatko ZahovičNK Maribor
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Komentar Jerneja Suhadolnika: Zlatko in Dare

Prihaja najtežji del: iz nostalgije bo treba narediti rezultat.
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