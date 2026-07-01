Komentar Lovra Kastelica: Diaspora

Obramboslovec Klemen Grošelj je tik pred svetovnim prvenstvom diplomatsko dejal, da si želi dobrih tekem, predvsem pa, da bi na koncu zmagala evropska ekipa.

Na to sem se spomnil, ko sem že kmalu po nekaj slabših nastopih evropskih ekip dobil vprašanje, kaj se dogaja?! Odgovoril sem zelo plastično: »Leta 1998 je na svetovnem prvenstvu zmagala Francija. Tedaj je imela v prvi enajsterici tri temnopolte igralce. Skoraj trideset let pozneje ima kvečjemu enega belopoltega. Nogometni svet se je povsem spremenil. Vse sloni na rekrutiranju, in ne na razvoju. Kdor v reprezentančnem nogometu ne bo uvedel sistema novačenja igralcev, ta bo poražen, še več, porazili ga bodo njegovi lastni učenci!«

Poglejmo pobližje: na tokratnem prvenstvu je nastopilo kar 99 igralcev, ki so bili rojeni v Franciji. Lahko rečemo, da je francosko znanje to pot sestavilo kar štiri reprezentance! A čeprav je letošnje svetovno prvenstvo prav zaradi teh procesov tudi najbolj globalno doslej, je treba poudariti, da je srce svetovnega nogometa še vedno – globoko v zahodni Evropi.

Kar četrtino vseh igralcev (od skupno 1248) so prispevale prav Anglija, Francija, Nemčija, Španija in Nizozemska, ki predstavljajo komajda tri odstotke svetovnega prebivalstva. Še več: iz njihovih klubov je prišlo na SP kar 42 % vseh igralcev!

Če je na SP 1994 nastopilo 8,7 % naturaliziranih igralcev, jih je tokrat že 23,6. Zaradi česar so vse pogosteje na tnalu države, ki ne vlagajo več v razvoj igralcev, pač pa pobirajo le še sadove dela (z mladimi) drugih. Na primer: 96 % igralcev Kurasava se je naučilo nogometa v tujini; 85 % Konga, 73 % Maroka ... Osem od 48 reprezentanc je imelo več kot polovico igralcev rekrutiranih iz drugih držav.

Zato obstaja povsem realna bojazen, da svetovna prvenstva ne bodo več revije športnega razvoja posameznih narodov, pač pa bo šlo le še za revijo tistih, ki bodo znali bolje izkoriščati globalne migracijske tokove. Nacionalne ekipe ne bodo več odsev (vrednot in lastnosti) prebivalstva znotraj svojih meja, pač pa le še migracij, zgodovine (kolonializma) in mobilnosti.

Številne nogometne zveze so le še nekakšna lovska društva, ki ne ustvarjajo, pač pa lovijo talente. Prepoznavanje, prepričevanje in rekrutiranje – to je njihova edina strategija.

Kdor bo imel večjo diasporo, ta bo uspešnejši. In ker je Evropa že dolgo ena velika diaspora, zatočišče mnogih, tudi sam, tako kot Grošelj, stiskam pesti zanjo.