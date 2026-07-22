Komentar Lovra Kastelica: Glasna dežela

Peter Molloy je nagnil vrček guinnessa in spregovoril: »Poznal sem Slovenko. Ime ji je bilo Nina …«

Pogovor je potekal v osrčju Irske – v kraju Nenagh. Gostje lokala Phily Ryan's, ki ima na fasadi tudi mural pokojnega frontmana skupine The Pogues Shana MacGowana, so bili sami športni navdušenci. Čeprav se je vse skupaj dogajalo v času nogometnega svetovnega prvenstva, so se pogovori vrteli le o konjskih dirkah in hurlingu.

V pubu, kjer je imel MacGowan svoj stalni kotiček, je bilo tudi takrat glasno. Irska ni samo dežela osupljivih naravnih lepot. Je tudi silno glasna država. Tamkajšnji ljudje so še ohranili skupnostni način življenja. Veliko si imajo za povedati, in ko si kaj povejo, to povejo – glasno.

»Nina je bila osupljivo lepa ženska!« je nadaljeval 73-letni Molloy, ki zase pravi, da je s 120 kravami in približno toliko ovcami za irske razmere povsem povprečen kmet. Zelo rad je zahajal k njej v Kennedys bar, kjer je tisto leto stregla. »Sredi devetdesetih let je živela v bližnjem Borrisokanu. Kasneje smo izvedeli, da si je s prisluženim denarjem zgradila hišo v Sloveniji.« Še danes se mu zdi neverjetno, da je bilo kaj takšnega mogoče. »Ali še obstaja takšna razlika med vašo in našo državo?« je previdno vprašal.

Od takrat se je marsikaj spremenilo: ne le na Irskem, tudi v Sloveniji so cene stanovanj poletele v nebo. Danes bi Nina zato zelo težko prišla že do pologa za stanovanje, kaj šele do hiše.

Molloy je dobro poznal MacGowana. Čeprav sta večkrat sedela za isto mizo, ga ni nikoli opeval, kaj šele idoliziral. Najbrž se je glasbenik, ki je v osemdesetih njihovo tradicionalno glasbo spet povzdignil in z njo obnorel svet, tudi zato tako dobro počutil v kraju, ki ga domačini izgovarjajo Nina. Kot je bilo ime tudi slovenski natakarici, ki je tedaj točila v Kennedysu. A to še ni vse: MacGowan je prav v Kennedysu leta 1986 tudi prvič javno izvedel nemara najlepšo božično pesem vseh časov – Fairytale of New York.

Umrl je leta 2023. V njegov spomin so v Nenaghu uredili spominsko pot. Ker je odprta šele nekaj tednov, se poigravam z mislijo, da sva bila z ženo morda celo prva Slovenca, ki sta se podala po njej.

Pot naju je pripeljala tudi do jezera Derg, kamor je ta izjemni poet rad zahajal že kot otrok. In ko je sonce že začelo polagoma drseti vanj, sva lahko zaslutila njegove besede: tvoje sanje sem združil s svojimi in svoje življenje zgradil okoli njih (Fairytale of New York).