  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Glasna dežela

Danes bi zelo težko prišla že do pologa za stanovanje, kaj šele do hiše.
FOTO: Mimmopellicola.com Getty Images
FOTO: Mimmopellicola.com Getty Images
Lovro Kastelic
 22. 7. 2026 | 22:25
2:52
A+A-

Peter Molloy je nagnil vrček guinnessa in spregovoril: »Poznal sem Slovenko. Ime ji je bilo Nina …«

Pogovor je potekal v osrčju Irske – v kraju Nenagh. Gostje lokala Phily Ryan's, ki ima na fasadi tudi mural pokojnega frontmana skupine The Pogues Shana MacGowana, so bili sami športni navdušenci. Čeprav se je vse skupaj dogajalo v času nogometnega svetovnega prvenstva, so se pogovori vrteli le o konjskih dirkah in hurlingu.

V pubu, kjer je imel MacGowan svoj stalni kotiček, je bilo tudi takrat glasno. Irska ni samo dežela osupljivih naravnih lepot. Je tudi silno glasna država. Tamkajšnji ljudje so še ohranili skupnostni način življenja. Veliko si imajo za povedati, in ko si kaj povejo, to povejo – glasno.

»Nina je bila osupljivo lepa ženska!« je nadaljeval 73-letni Molloy, ki zase pravi, da je s 120 kravami in približno toliko ovcami za irske razmere povsem povprečen kmet. Zelo rad je zahajal k njej v Kennedys bar, kjer je tisto leto stregla. »Sredi devetdesetih let je živela v bližnjem Borrisokanu. Kasneje smo izvedeli, da si je s prisluženim denarjem zgradila hišo v Sloveniji.« Še danes se mu zdi neverjetno, da je bilo kaj takšnega mogoče. »Ali še obstaja takšna razlika med vašo in našo državo?« je previdno vprašal.

Od takrat se je marsikaj spremenilo: ne le na Irskem, tudi v Sloveniji so cene stanovanj poletele v nebo. Danes bi Nina zato zelo težko prišla že do pologa za stanovanje, kaj šele do hiše.

Molloy je dobro poznal MacGowana. Čeprav sta večkrat sedela za isto mizo, ga ni nikoli opeval, kaj šele idoliziral. Najbrž se je glasbenik, ki je v osemdesetih njihovo tradicionalno glasbo spet povzdignil in z njo obnorel svet, tudi zato tako dobro počutil v kraju, ki ga domačini izgovarjajo Nina. Kot je bilo ime tudi slovenski natakarici, ki je tedaj točila v Kennedysu. A to še ni vse: MacGowan je prav v Kennedysu leta 1986 tudi prvič javno izvedel nemara najlepšo božično pesem vseh časov – Fairytale of New York.

Umrl je leta 2023. V njegov spomin so v Nenaghu uredili spominsko pot. Ker je odprta šele nekaj tednov, se poigravam z mislijo, da sva bila z ženo morda celo prva Slovenca, ki sta se podala po njej.

Pot naju je pripeljala tudi do jezera Derg, kamor je ta izjemni poet rad zahajal že kot otrok. In ko je sonce že začelo polagoma drseti vanj, sva lahko zaslutila njegove besede: tvoje sanje sem združil s svojimi in svoje življenje zgradil okoli njih (Fairytale of New York).

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

komentarna kožo
ZADNJE NOVICE
23:01
Novice  |  Slovenija
KOT NEKOČ

V Senožečah so priredili hvalnico pastirskemu življenju in na oslu pobirali sadje (FOTO)

Pastirske igre so tudi tokrat privabile veliko obiskovalcev.
22. 7. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Sodobna kulinarika ...

O hrani z domačega vrta.
Branko Babič22. 7. 2026 | 22:45
22:30
Novice  |  Slovenija
ZASLUŽEK

Lansko leto je bilo izjemno za lastnike vrednostnih papirjev: nekdo prejel je dvanajst milijonov dividend

Rast velikih izplačil je posledica dobrih poslovnih rezultatov podjetij.
22. 7. 2026 | 22:30
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Glasna dežela

Danes bi zelo težko prišla že do pologa za stanovanje, kaj šele do hiše.
Lovro Kastelic22. 7. 2026 | 22:25
21:55
Šport  |  Odmevi
LUKA ZAHOVIĆ

Sin športnega direktorja Zlatka Zahović se vrača v NK Maribor (VIDEO)

Luka Zahović je Maribor zapustil leta 2020, od odhoda iz Slovenije pa je igral na Poljskem, najprej za Pogon Szczecin, nato še za Gornik Zabrze, in nazadnje za romunski Cluj.
22. 7. 2026 | 21:55
21:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV JAVNOSTI

Policija objavila fotografijo zaseženega kolesa in išče njegovega lastnika (FOTO)

Novogoriški policisti sumijo, da je gorsko kolo predmet premoženjskega kaznivega dejanja. Morebitnega lastnika pozivajo, naj se oglasi na Policijski postaji Nova Gorica.
22. 7. 2026 | 21:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki