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Komentar Lovra Kastelica: Slonček

V času, ko nam svet razpada pred našimi očmi, je bila živalca le ob nekaj dlak.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo
Lovro Kastelic
 2. 6. 2026 | 22:25
3:03
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Ima sivkasto telo in rožnata ušesca. Ime mu je Slonček. Gre za živalco, ki je bila že vsepovsod. Prepotovala je ves Jadran, bila je v nemškem Legolandu, pa na Rogli, Pokljuki, tudi v Moravskih Toplicah. Bila je tam, kamor je šla tudi njena lastnica. Gre za neločljiv tandem. Čeprav ... Lastnica Slončka je bila zadnjič nekaj dni na oddihu pri starih starših. Prav lepo se ji godi. Domov se je prišla samo pofočkat, nakar bi morala že spet naprej, tokrat s šolo na Koroško. A je nastal problem. Lastnica ga je pozabila v Ajdovščini. Ker pa brez njega baje ne more nikamor, je bilo treba Slončka na vrat na nos evakuirati.

Tašča se je na hitro spomnila, ga pospremila do avtobusa, plačala polno karto, in Slonček je lahko še pravi čas krenil proti Ljubljani. Voznik je bil zelo pozoren mož: ves čas ga je imel ob sebi, zato je bil Slonček deležen najboljšega sedeža. Na ljubljansko avtobusno postajo je šla ponj žena, ki je že prava Šiškarica, za prave Šiškarje pa je znano, da v središče Ljubljane niti ne zahajajo veliko. In če nekoga že dolgo ni bilo tam, potem je čisto razumljivo, da dobi občutek, kot da se je znašel v nekem čisto drugem svetu, ne pa v Ljubljani.

V času, ko nam svet razpada pred našimi očmi, je bila živalca le ob nekaj dlak.

Svet se je res spremenil. Tako za prave Šiškarje, ki so že zdavnaj obupali nad razvojem mesta pod Ljubljanskim gradom, kot tudi za izumirajočo vrsto tistih, ki so kljub kaosu na naših cestah, podnebnim, a tudi družbenim spremembam še vedno pripravljeni čakati na takele živalce. Na katere se celo tako navežemo, da smo jim pripravljeni kupiti vozovnico ter jih poslati v širni svet, ta pa se je v obdobju osmih let, kolikor dolgo je na svetu tudi naša lastnica, spreminjal bistveno hitreje od njene živalce. Če nam svet razpada dejansko pred našimi očmi, je bila živalca v tem času – le ob nekaj dlak.

Belgijca, Paul Lannoy in Dick Verhoye, sta dolgo uvažala in prodajala igrače uveljavljenih evropskih znamk. Bila sta tako uspešna, da sta leta 2000 razvila lastno kolekcijo plišastih igrač. Te so postale sinonim za ninice, tolažilna sredstva naših najmlajših. Pod serijsko številko 6305790061 je nastal tudi znameniti Doudou. Slonček. Ne izdelujejo ga več. Dobite ga lahko le še na trgu rabljenih igrač. Kjer pa boste morali odšteti še enkrat višjo ceno od tiste, za katero ga je kupila moja poročna priča in ga prinesla v dar – novorojeni deklici.

Ko ga je zadnjič potem končno zagledala, je stekla do njega, ga močno objela ter mu nekaj zašepetala.

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