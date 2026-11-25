Opozorilo: ta kolumna razkriva del dogajanja v filmu …

Rok dela na bencinski črpalki. Neke noči spozna skrivnostno dekle, ki ima na glavi krvavo rano. Ime ji je Iza. Rok se želi približati Izi tudi tako, da ji ukrade kolo. Še več: obljubi ji, da ji bo pomagal najti in ubiti tatu. Rok pa ne ukrade le njenega kolesa. Kmalu zatem močno prizadene tudi svojega cimra, ki hrepeni po tem, da bi videl sovo. Cimru je ime Kremen.

V mrzli šišenski noči Kremen sede na ukradeno kolo in se nameni poiskati Roka. Ko ga najde, je ob njem tudi Iza. Iza misli, da je prav on ukradel njeno kolo, zato se zapodi za njim. Kremen močno pritisne na pedala, da bi ji ušel. Ko Iza ugotovi, da ga ne more ujeti, vrže nož. Nož se mu zapiči naravnost v hrbet. Z nožem, ki mu štrli iz hrbta, se še nekaj časa pelje, dokler ne zmore več. Obleži v travi. Kljub bolečinam zagleda na drevesu nekaj, po čemer je tako hrepenel. Zagleda sovo.

Videl sem, kako je po platnu navzgor potovalo bratrančevo ime.

Na filmski premieri sem bil doslej le dvakrat. Prvič februarja 2001, drugič pred dnevi. Prvič v Los Angelesu, v nabito polni dvorani legendarnega Chinese Theatra, drugič v razprodani Linhartovi dvorani. Prvič je šlo za srhljivko Valentinovo z Denise Richards v glavni vlogi, drugič za Dekle noči režiserja Luke Marčetića.

Vstopnico za Valentinovo sem dobil kar na ulici, saj so hoteli na vsak način napolniti dvorano. Za Dekle noči mi jo je podarila žena. Sredi huronskega aplavza po koncu filma je pokazala na odjavno špico: »Si videl?«

Videl sem. Videl sem, kako je po platnu navzgor potovalo bratrančevo ime. Izpisano je bilo med ustvarjalci posebnih učinkov. Medtem ko navdušenje v dvorani še ni popustilo, sem kot kakšna sova začel vrteti glavo, misleč, da ga bom zagledal. Pa ga nisem. Sem pa nekaj dni pozneje izvedel, da je prav on v postprodukciji, kot pravi, »spedenal nagačeno sovo«, da je v Marčetićevem filmu dokončno oživela.

FOTO: Temporama

Ne nazadnje je tudi režiser razlagal, kako dolgo so se ukvarjali s to sovo. »Kazalo je že, da bo samo ta prizor stal več tisoč evrov, ki jih seveda nismo imeli ...« Potem pa pride moj bratranec Luka in ti v pičlih treh urah reši zagato, ki bi jim sicer vzela več dni.

Že najti sovo je vražje težko. Še težje pa jo je tako zdresirati, da bo pogledala naravnost v kamero. Skratka: če ga ne bi bilo, Kremen nikoli ne bi videl sove.