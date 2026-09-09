  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Srebrne ribice

Svet se na svoj način vedno poslavlja in vedno obnavlja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Slexp880 Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Slexp880 Getty Images/iStockphoto
Lovro Kastelic
 9. 9. 2026 | 22:25
3:02
A+A-

Svet se na svoj način vedno poslavlja in vedno obnavlja. O tem govori tudi filmska uspešnica Jurski park, ki je prišla v kinodvorane leta 1993 in je dinozavre spremenila v popkulturni fenomen. Zanimivo, da so dinozavri – tudi v paleontologiji – šele v devetdesetih dosegli pravi razcvet. »V zgodnjih 70. letih se je zanje zanimala le peščica,« se je spominjal Eric Buffetaut, eden najpomembnejših paleontologov na svetu. »Vsi so hoteli delati s fosili človeka. Dinozavri še zdaleč niso bili tako priljubljeni. Niti med paleontologi.«

Jurski park pa je bil narejen tudi zato, ker je zanimanje za dinozavre že obstajalo. V domači knjižni omari imam serijo knjig iz zbirke Okno v svet. Ena izmed njih nosi naslov: Kako so živeli dinozavri. Izšla je leta 1988. Še pred Jurskim parkom. Neštetokrat sem jo obrnil.

Kadar jo danes prelistam, se vselej nasmehnem, da v tej knjigi še niso mogli z vso gotovostjo potrditi, da so ptice pravzaprav edini še živeči dinozavri. Skoraj 40 let pozneje to ve že vsak. Toliko let pozneje je dokazano tudi to, da močno zanimanje za dinozavre spodbuja otroke k bolj osredotočenemu učenju, postavljanju vprašanj ter bogatenju besedišča. Jaz pa sem si Jurski park pogledal že tolikokrat, da sem si zapomnil celo tisti stavek, ki ga izreče Ian Malcolm: »Od vseh vrst, ki so kdaj obstajale na Zemlji, jih je 99,9 % izumrlih!«

Svet se na svoj način vedno poslavlja in vedno obnavlja.

Še danes se mi zdi tako neverjeten. Kot tudi, da je kar petkrat v štirih milijardah let na našem planetu izumrlo najmanj tri četrtine vseh vrst. Ob zadnjem množičnem izumrtju pred 66 milijoni let je z obličja Zemlje izginila tudi večina dinozavrov, ki so do takrat lomastili tudi po naših tleh. Ker je pri nas veliko več gozda, kamnine pa niso tako odkrite kot kje drugje po svetu, štejemo za naše prvo najdišče dinozavrov šele tisto, ki so ga odkrili med gradnjo avtoceste pri Kozini. Leta 1999 so našli tam številne dobro ohranjene zobe hadrozavrov, rastlinojedcev, velikih kot današnje krave, ter mesojedih in pernatih dromeozavrov v velikosti volkov. Ne, niti pod razno jih ne bi rad srečal.

Svet se na svoj način vedno poslavlja in vedno obnavlja. »Ter prilagaja,« moram dodati, saj sem na stropu pravkar zagledal srebrno ribico, svetovno prvakinjo v prilagajanju. Ko namreč na Zemlji še ni bilo ne ptic, ki so našle špranjo ter ušle množičnemu izumrtju, ne dinozavrov, so predniki te srebrne ribice že veselo mrgoleli – in to že pred več kot 400 milijoni let!

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Lovro Kastelickomentarkolumna
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Mali ekolog

Na plaži.
Marko Kočevar9. 9. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Srebrne ribice

Svet se na svoj način vedno poslavlja in vedno obnavlja.
Lovro Kastelic9. 9. 2026 | 22:25
22:01
Novice  |  Slovenija
SEGREVANJE

Triglavski ledenik se poslavlja: »Zadnji kosi ledu bodo staljeni v nekaj letih« (FOTO)

Taljenje povečuje nevarnost plazov, podorov in silovitih nesreč.
9. 9. 2026 | 22:01
21:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
JADRALNA PADALCA

Drama v zraku: sunek vetra Slovenca zabil ob tla, Nemec obvisel na drevesu (FOTO)

V razmaku le nekaj minut dve nesreči jadralnih padalcev.
9. 9. 2026 | 21:19
21:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAJBOLJ RANLJIVI SO MOŽGANI

Alkohol v nosečnosti lahko trajno poškoduje otroka: varne količine ni

Vsaka nosečnost brez alkohola pomeni večjo možnost za zdrav razvoj otroka, poudarjajo strokovnjaki ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o spektru fetalnih alkoholnih motenj.
Ema Bubanj9. 9. 2026 | 21:15
21:00
Bulvar  |  Suzy
POIMENOVANJA

Kako zvezdnike kličejo doma? (Suzy)

Milijoni ljudi jih poznajo po imenih, ki so že desetletja zapisana na filmskih plakatih, naslovnicah albumov in jih spremljamo na rdečih preprogah. Toda ko se vrnejo domov ali srečajo stare prijatelje, jih ti kličejo drugače.
9. 9. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki