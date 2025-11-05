Komentar Lovra Kastelica: Velika lepota

Pasji lajež v jesenskem vetru. Neznosen hrup avtomobilov in že spet tišina. Šelestenje listov, topot športnih copat in žuborenje potoka. Prelet letala. Ptičje petje, zvok kolesa ter glasen trening nogometašev Olimpije. Vrsta pogovorov v srbohrvaškem in arabskem jeziku. Nerazločno žlobudranje dveh pijančkov. Nabijanje cerkvenih zvonov, puhalnikov ter motornih žag. Moč gradbenih strojev. Marš treh vojakov. Skrivnostno šepetanje dveh sredi oaze miru. Glasno oštevanje otrok, klic vzgojiteljice, trgovska žilica branjevk ter knjižna slovenščina penzionistk. Mrmrajoče prepevanje najstnice s slušalkami na glavi. Hropenje tekača, ki že dolgo ni tekel. Ritem otroških vozičkov, sleng obeh prijateljev, japijev samogovor s slušalko v ušesu …

Ne, to niso litanije, vse to je bilo samo doživetje nekega posameznika, ki se je s kolesom podal po Poti spominov in tovarištva (PST) in opazoval in poslušal, samo poslušal. Vse to je bila Ljubljana, ki je priletela tedaj v njegovo uho.

Turistom, ki prihajajo v Ljubljano, bi priporočal, naj najamejo solidno kolo in se odpravijo po PST. Naj opravijo celoten krog. S postanki bo trajalo približno tri ure. Krog ni kratek, a le tako bodo najlepše dojeli, kaj sploh je Ljubljana, kdo so njeni prebivalci, kakšen je njen infrastrukturni (ne)razvoj; kakšna je socialna slika glavnega mesta.

Krog po PST izriše diagnozo mesta in njegovih meščanov. Videti samo njeno središče je popačena slika, daleč od prave Ljubljane, tega rajskega vrta pasjeljubcev, ostarelih in osamljenih, mladih družin, tistih v koraku s časom, vseh vrst zaljubljencev in rekreativcev, onih, ki na klopci tudi kdaj pomalicajo, ki med hojo vneto klepetajo o družbenih pojavih, ki na dolgo čvekajo po telefonu; PST je prostor, ki pripada vsem družbenim stanovom in ideologijam; ki ne izključuje in vedno očara.

Morda pa očara prav zaradi svoje zvočnosti, njene naravne simfonije, ki je marsikje že popolnoma v ozadju. Če kdo, potem bi italijanski režiser Paolo Sorrentino to gotovo razumel. Nekoč je že dobil oskarja za film Velika lepota (La Grande Bellezza), v katerem je na poetičen način raziskoval pomen Rima. Ne nazadnje mu je uspelo spremeniti v poezijo tudi sodobno kinematografijo, znano po tem, da želi na vsak način ugajati širši javnosti, in ki jo zanima samo komercialni uspeh.

Ljubljana potrebuje svojega Sorrentina. Nekoga, ki bi ji posvetil (ekranizirano) odo; nekoga, ki bi dokumentiral to njeno simfonijo, ki je v trgovskih središčih že ugasnila, drugod pa še bo.