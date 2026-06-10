Komentar Lovra Kastelica: Vojna za nalepke

Vse skupaj se je začelo pred tremi tedni, ko sem dobil v dar najnovejši Paninijev album. Dobil sem ga, da lahko nadaljujem tradicijo, ki traja že od leta 1990 in svetovnega prvenstva v Italiji. Vse odtlej na vsaka štiri leta lepim sličice fuzbalerjev: z vsako nalepljeno sličico pa narašča v meni tudi vročica pred svetovnim prvenstvom. Gre za ritual, ki traja samo do otvoritvene tekme na prvenstvu ...

Čeprav se podarjenemu konju ne gleda v zobe, sem vseeno vprašal: »Kje so pa sličice? Si mogoče prinesla še kak paketek?«

»Na poti domov sem bila na štirih petrolih, a jih niso imeli nikjer. Baje vlada obsedno stanje. Ljudje kupujejo po cele škatle?!«

Naslednji dan sem šel na obhod. Obiskal sem dva petrola, dve trafiki in tri merkiče. Povsod so mi povedali, da nimajo nalepk. Izvedel sem, da poidejo takoj, ko jih dobijo, še več, da ljudje sploh ne kupujejo več po posameznih paketkih, kot smo to počeli včasih, pač pa cele škatle.

Čez nekaj dni sem ponovil vajo in vprašal prodajalca: »Imate nalepke s fuzbalerji?«

»Samo še tale škatla mi je ostala,« se je zasmejal. »Malo prej je prišel nekdo in kupil za 1500 evrov nalepk!«

»Kaj?! Je znorel?! Koliko pa je bil star?!«

»Vaših let. Kupil naj bi jih za otroke.«

Kaj pa če jih je kupil kar samemu sebi in je jurčka pa pol fliknil samo zaradi verjetnostnega računa?

Postal sem del skupnosti, ki ne pozna nobenih meja.

V eni škatli je namreč 50 paketkov in v vsakem od njih je po sedem nalepk. Ker pa bo na prvenstvu nastopalo kar 48 reprezentanc, je tudi album temu primerno zajetnejši. Na 112 straneh je treba prilepiti 980 različnih sličic. Z nakupom 23 škatel je dosegel 76,55-odstotno možnost, da je nafilal ves album.

V tistem sem pogledal naokoli, globoko vdihnil in prekršil vsa lastna načela: »Nič, dajte mi že to škatlo, ki vam je ostala!«

Ko je nekdo za mano vprašal prodajalca, ali ima še kakšne nalepke, in je izvedel, da jih je pravkar zmanjkalo, se mi je nekje globoko v meni smejalo. Postal sem del skupnosti, ki ne pozna nobenih meja.

Danes se začne svetovno prvenstvo. S tem se je zbiranje sličic zame končalo.

Naslednjič bom zbiral spet čez štiri leta. To bo tudi veliki finale moje generacije. Naša zadnja otroška norija. Ker je Fifa sklenila dogovor z ameriško znamko Topps, bo tedaj izšel še zadnji Paninijev album pred svetovnim prvenstvom. Že letos je bilo napeto, leta 2030 pa bomo bodoči abrahamovci poskrbeli za pravo vojno. Vojno za nalepke.