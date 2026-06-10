  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Vojna za nalepke

Postal sem del skupnosti, ki ne pozna nobenih meja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Stringer Afp
Fotografija je simbolična. FOTO: Stringer Afp
Lovro Kastelic
 10. 6. 2026 | 22:25
3:10
A+A-

Vse skupaj se je začelo pred tremi tedni, ko sem dobil v dar najnovejši Paninijev album. Dobil sem ga, da lahko nadaljujem tradicijo, ki traja že od leta 1990 in svetovnega prvenstva v Italiji. Vse odtlej na vsaka štiri leta lepim sličice fuzbalerjev: z vsako nalepljeno sličico pa narašča v meni tudi vročica pred svetovnim prvenstvom. Gre za ritual, ki traja samo do otvoritvene tekme na prvenstvu ...

Čeprav se podarjenemu konju ne gleda v zobe, sem vseeno vprašal: »Kje so pa sličice? Si mogoče prinesla še kak paketek?«

»Na poti domov sem bila na štirih petrolih, a jih niso imeli nikjer. Baje vlada obsedno stanje. Ljudje kupujejo po cele škatle?!«

Naslednji dan sem šel na obhod. Obiskal sem dva petrola, dve trafiki in tri merkiče. Povsod so mi povedali, da nimajo nalepk. Izvedel sem, da poidejo takoj, ko jih dobijo, še več, da ljudje sploh ne kupujejo več po posameznih paketkih, kot smo to počeli včasih, pač pa cele škatle.

Čez nekaj dni sem ponovil vajo in vprašal prodajalca: »Imate nalepke s fuzbalerji?«

»Samo še tale škatla mi je ostala,« se je zasmejal. »Malo prej je prišel nekdo in kupil za 1500 evrov nalepk!«

»Kaj?! Je znorel?! Koliko pa je bil star?!«

»Vaših let. Kupil naj bi jih za otroke.«

Kaj pa če jih je kupil kar samemu sebi in je jurčka pa pol fliknil samo zaradi verjetnostnega računa?

Postal sem del skupnosti, ki ne pozna nobenih meja.

V eni škatli je namreč 50 paketkov in v vsakem od njih je po sedem nalepk. Ker pa bo na prvenstvu nastopalo kar 48 reprezentanc, je tudi album temu primerno zajetnejši. Na 112 straneh je treba prilepiti 980 različnih sličic. Z nakupom 23 škatel je dosegel 76,55-odstotno možnost, da je nafilal ves album.

V tistem sem pogledal naokoli, globoko vdihnil in prekršil vsa lastna načela: »Nič, dajte mi že to škatlo, ki vam je ostala!«

Ko je nekdo za mano vprašal prodajalca, ali ima še kakšne nalepke, in je izvedel, da jih je pravkar zmanjkalo, se mi je nekje globoko v meni smejalo. Postal sem del skupnosti, ki ne pozna nobenih meja.

Danes se začne svetovno prvenstvo. S tem se je zbiranje sličic zame končalo.

Naslednjič bom zbiral spet čez štiri leta. To bo tudi veliki finale moje generacije. Naša zadnja otroška norija. Ker je Fifa sklenila dogovor z ameriško znamko Topps, bo tedaj izšel še zadnji Paninijev album pred svetovnim prvenstvom. Že letos je bilo napeto, leta 2030 pa bomo bodoči abrahamovci poskrbeli za pravo vojno. Vojno za nalepke.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

komentarLovro Kastelic
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

V izogib odsotnosti z dela

O kolektivnem dopustu.
Branko Babič10. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Vojna za nalepke

Postal sem del skupnosti, ki ne pozna nobenih meja.
Lovro Kastelic10. 6. 2026 | 22:25
21:54
Bulvar  |  Tuji trači
OSTRI ODZIVI

Vplivnež in njegova žena sta se odločila za prekinitev nosečnosti zaradi Downovega sindroma: »Prejemava grožnje s smrtjo« (FOTO)

Potem ko so preiskave pokazale trisomijo 21 pri nerojenem otroku, sta sprejela eno najtežjih odločitev v življenju.
10. 6. 2026 | 21:54
21:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Tragično kolesarjenje za slovenskega državljana, umrl je na Hrvaškem

Kolesar v prometni nesreči ni imel zaščitne čelade.
10. 6. 2026 | 21:15
21:00
Bulvar  |  Suzy
TELEVIZIJSKI IZZIV

Borut Pahor iskreno o novi vlogi: »Moral sem odpovedati veliko stvari v tujini ...« (Suzy)

Čeprav ga javnost pozna predvsem kot politika, bo pokazal precej bolj sproščeno in zabavno plat.
10. 6. 2026 | 21:00
21:00
Novice  |  Nedeljske novice
DEDIŠČINA

Zapeli so s Kočevarji

Skozi pesem, ples in glasbo so predstavljali bogastvo kočevarske in slovenske ljudske kulture
Drago Perko10. 6. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 07:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 07:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Photo
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste pripravljeni na dolge sprehode po plaži?

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:22
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Zgodba slovenskega športnika, ki mnoge preseneti

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
10. 6. 2026 | 07:39
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Telemach sedaj ponuja še več

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Kako poskrbeti za varnejši jutri

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki